«هلب أي جي» تدعم أمن القوى العاملة عن بُعد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أعلنت شركة «هلب أي جي»- ذراع الأمن السيبراني- التابعة ل«اتصالات ديجيتال»، إطلاق خدمة «هلب أي جي» للوصول الخاص الآمن (HPA)، وهي عبارة عن حلّ للوصول الآمن لحافة الخدمة عبر شبكة الثقة المعدومة (Zero Trust SASE) لضمان أمن الموظفين العاملين عن بُعد وضمان التحكم بميزانيات تكنولوجيا المعلومات.وتتبنى خدمة الوصول الخاص الآمن حلاً يعتمد على الوصول الآمن لحافة الخدمة عبر شبكة الثقة المعدومة (Zero Trust SASE)، حيث «لا ثقة بأي مستخدم، ولا ثقة بأي جهاز» لكلّ من الموظفين العاملين عن بُعد والأطراف الثالثة للوصول بشكل آمن إلى التطبيقات من أي مكان في العالم. والأهم من ذلك، هو أنّه بالنسبة للشركات في الشرق الأوسط، تستفيد خدمة الوصول الخاص الآمن (HPA) من النظام السحابي الأساسي داخل الدولة، لتقليل زمن الوصول والامتثال لموقع البيانات.