«وول ستريت».. معنويات عالية بعد تطمينات «جاكسون هول»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: بنيمين زرزور



تستعد الأسهم في وول ستريت لدخول شهر سبتمبر/أيلول في وضع قوي بعد أن تلقت قوى السوق ما يكفي من تطمينات في ندوة جاكسون هول، لجهة استمرار سياسة التحفيز وضخ السيولة ومحاولات تنشيط معدلات التضخم.

وقد أنهت المؤشرات الأسبوع الماضي على مكاسب قياسية مكنتها من تعويض خسائر عام 2020 وما ترتب على إغلاقات تفشي الوباء. ويتجه مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» لتسجيل أفضل أداء لشهر أغسطس/آب منذ عام 1983، مرتفعاً بنسبة 7.3%.

وينصب التركيز هذا الأسبوع على ما يصدر عن أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي في إطلالات متتالية يتقدمهم نائب رئيس المجلس ريتشارد كلاريدا، لتأكيد رسالة المجلس التي أطلقها رئيسه جيرومي باول من «جاكسون هول» ومفادها أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون على استعداد للسماح للتضخم بالارتفاع مؤقتاً لدعم الاقتصاد وتنشيط سوق العمل.

ومعلوم أن الأسبوع سيشهد مستويات تداول غير نشطة نظراً لوقوعه بين نهاية شهر وبداية آخر، حيث يعمد المستثمرون لتعديل وموازنة محافظهم من الأسهم تبعاً للمستجدات. لكن الحدث الأهم اليوم الاثنين سيكون التداول على سهمي كل من شركة «تيسلا» و«أبل» بعد تجزئة السهمين بواقع واحد إلى خمسة للأولى وواحد إلى أربعة للثانية. ولا بد أن ينتج عن ذلك تغيير في ترتيب الأوزان على مؤشر ناسداك ويتم استبدال أسماء قديمة منها إكسون موبيل ورايثون وفايتزو، ودخول أسماء جديدة منها سيلزفورس و«هانيويل» و«أغمين».

سهم «أبل»

وكان سهم شركة أبل الأكثر تأثيراً في مؤشر داو جونز، ولكن تجزئته سوف تغير ذلك. وقد ساهم بنسبة 24% من مكاسب المؤشر في أغسطس والتي بلغت 8.4% باستثناء جلسة نهاية الشهر الاثنين. وقد ارتفع سعر سهم الشركة بنسبة 30% منذ الإعلان عن قرار تجزئته في يوليو/تموز.

ويبدي خبراء الاقتصاد تفاؤلاً حذراً بشأن البيانات الاقتصادية في الربع الثالث، لكن سوق العمل كان مبعث قلق نتيجة ارتفاع طلبات إعانات البطالة التي لا تزال تتجاوز مليون طلب في الأسبوع. وينتظر أن يكشف تقرير الوظائف لشهر أغسطس الذي يصدر الجمعة عن توفير 1.4 مليون وظيفة، مقابل 1.76 مليون في يوليو/ تموز. ومن المتوقع أن ينخفض معدل البطالة من 10.2 % إلى 9.8%.

صعوبة التنبؤ

وقالت أنيتا ماركوسكا، كبيرة الاقتصاديين في شركة «جيفريز»: «أفترض أننا نواصل الزخم الذي شهدناه في الشهر السابق، لكن من الصعب التنبؤ بالرقم على وجه الدقة نظراً لضعف ارتباطه الحالي مع طلبات إعانات البطالة في ظل ظروف الوباء».

وقد تبدي السوق بعض الاهتمام للجهود المتعثرة حتى الآن في واشنطن حول حزمة تحفيز جديدة. وتتزايد المخاوف حول تأثير ذلك على الشركات الصغيرة إذا لم يتوفر الدعم لها للأشهر الستة المقبلة.

وتأثر منحنى العائد على سندات الخزانة بعد حديث باول يوم الخميس وسط تأكيدات على السماح للتضخم بالارتفاع قليلاً فوق 2% لفترة محددة، مع استمرار سياسية المجلس المرنة. وكان رد فعل السوق على باول مربكاً بعض الشيء.

وقال مراقبون إن الرسالة التي أراد باول إيصالها هي أن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة منخفضة لفترة أطول.



أهم الأحداث الاقتصادية خلال الأسبوع الجاري

الاثنين

09:00 كلمة لنائب رئيس الاحتياطي ريتشارد كلاريدا

09:45 تقرير مديري المشتريات من بنك شيكاغو

10:30 كلمة لمحافظ بنك أتلانتا، رالف بوستيك

الثلاثاء

08:30 تقرير مبيعات السيارات لشهر أغسطس

09:45 تقرير مديري المشتريات في القطاع الصناعي

09:45 تقرير مديري المشتريات في قطاع الخدمات

10:00 تقرير إنفاق المستهلكين

الأربعاء

08:15 تقرير المكتب المركزي للإحصاء حول التوظيف

10:00 تقرير طلبيات المصانع

10:00 كلمة لمحافظ بنك نيويورك، جون ويليامز

12:00 كلمة لمحافظ بنك كليفلاند، لوريتا مستر

14:00 تقرير «بيج بوك»

الخميس

07:30 تقرير «تشالنجر» حول عدد المفصولين من وظائفهم

08:30 تقرير الإنتاجية والتكاليف

08:30 تقرير طلبات إعانات البطالة

08:30 تقرير الميزان التجاري

09:45 تقرير مديري المشتريات من «ماركت»

10:00 تقرير مديري المشتريات غير الصناعية

الجمعة

08:30 تقرير الوظائف لشهر أغسطس

ملاحظة: توقيت شرق الولايات المتحدة