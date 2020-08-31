ثلاث حملات استدعاء لـ 4136 سيارة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أطلقت وزارة الاقتصاد حملات استدعاء تشمل 4136 سيارة من 3 طرز، لعيوب تصنيعية، منها 3020 سيارة كيا كارنفال موديل 2006-2010، وكيا سورنتو موديل 2007 -2009، و1075 سيارة مازدا سي إكس 9، و41 سيارة جيب شيروكي.

وأفادت الوزارة في تقرير، أمس الأحد، أن الاستدعاء الذي تم إطلاقه على صعيد الحملة الأولى جاء بعد التواصل مع كيا موتورز كوربوريشن، بهدف تبديل دائرة المرحلات الكهربائية لنظام منع إغلاق الكوابح، مشيرة إلى أن كل الإصلاحات ستتم مجاناً.

وأعلنت الوزارة عن بدء حملة استدعاء ثانية في أسواق الدولة تشمل 1075 سيارة مازدا سي إكس 9، والمصنعة بين شهري يوليو/ تموز 2014، وديسمبر/ كانون الأول 2015، بالتعاون مع شركة كلداري للسيارت المحدودة الموزع الحصري لسيارت مازدا في الدولة.

وأرجعت الوزارة هذا الاستدعاء لاحتمال حدوث تسرب في الوقود عند ملء خزان الوقود في محطة الوقود بسبب تشقق خرطوم تنفيس الوقود حيث قد يتعرض الخرطوم للتلف بسبب تدهور الأوزون إذا تم استخدام السيارة في درجة حرارة عالية للغاية فترة طويلة.

وأكد التقرير عدم وجود إمكانية حدوث حريق نتيجة لهذا العيب، و لم يتم الإبلاغ عن أية حوادث، أو إصابات متعلقة بهذا الخلل.

وفي ما يتعلق بحملة استدعاء لدواعي السلامة ل41 سيارة جيب شيروكي موديل 2014-2017 المصنعة في الولايات المتحدة، فقد جاء بسبب عيب في جهاز نقل الحركة، وقد يؤدي إلى فقدان القوة الدافعة أثناء تحرك السيارة، وفقدان وظيفة التوقف أثناء الثبات.