شركات التقنية الأمريكية أعلى قيمة من كل نظيراتها في أوروبا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تضخمت القيمة السوقية لشركات التقنية الأمريكية خلال السنوات الماضية حتى صارت تتجاوز القيمة السوقية لأسواق الأسهم الأوروبية مجتمعة.

وجاء في تقرير لمؤسسة أبحاث «بنك أوف أمريكا» أن قيمة سوق الأسهم الأوروبية عام 2007، شاملة بريطانيا وسويسرا، كانت أربعة أضعاف القيمة السوقية لشركات التقنية الأمريكية. وأضاف التقرير أنها المرة الأولى التي يحدث فيها التجاوز بعد أن بلغت القيمة السوقية لشركات التقنية الأمريكية 9.1 تريليون دولار، بينما تبلغ القيمة السوقية لأسواق الأسهم الأوروبية 8.9 تريليون دولار.

واستحوذت 5 شركات تقنية أمريكية عملاقة هي «فيسبوك» و«أبل» و«أمازون» و«مايكروسوفت» و«ألفابيت» (جوجل)، على 17.5% من مؤشر «إس أند بي 500»، في يناير/ كانون الثاني الماضي، وارتفعت حالياً إلى 20% تحت تأثير تبعات جائحة كوفيد-19 التي ضغطت على الشركات الأخرى فيما استفادت شركات التقنية من حاجة الناس للعمل عن بعد والتجارة الإلكترونية. وتبلغ قيمة شركة أبل وحدها أكثر من 2.1 تريليون دولار. وتبلغ قيمة «مايكروسوفت» 1.73 تريليون دولار، و«جوجل» 1.11 ترليون دولار.

وتشمل قائمة الشركات التقنية العديد من الشركات الأخرى مثل «نتفليكس» و«تويتر» و«آي بي إم» وغيرها.

أما «أمازون» (1.7 تريليون دولار) فهي قصة النجاح الأكثر إبهاراً، فقد نمت الشركة لتصبح قوة مهيمنة في التجارة الإلكترونية منذ تسعينات القرن الماضي، لكن الصعود الصاروخي لصناعة الحوسبة السحابية ساعد في زيادة قيمة أسهمها على مدار العقد الماضي. ويبلغ سعر سهمها الآن 20 ضعف ما كان عليه في أغسطس/ آب عام 2010.

وينعكس نجاح شركات التقنية الأمريكية على مكاسب على مؤشرات الأسهم في وول ستريت، فقد ارتفع مؤشر «إس أند بي 500» بنسبة 200% منذ عام 2010 مقابل 13.4% لمؤشر «يورو ستوكس 50» و11% لمؤشر «فاينانشل تايمز 100» في لندن.

ومعلوم أن القيمة السوقية تقيس فقط قيمة حقوق الملكية للشركات وتستبعد الديون.