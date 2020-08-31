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شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز 13.500 بناء في دبي خلال 6 أشهر منها 11126 شقة سكنية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:ملحم الزبيدي
سجل عدد المباني والوحدات السكنية المنجزة في دبي منذ بداية العام 2020 وحتى نهاية شهر يونيو/ حزيران 13516 مبنى ومسكن، استحوذت الشقق السكنية على النسبة الأكبر بواقع 82% من خلال 11126 وحدة، حسب بيانات «بلدية دبي» ونشرها «مركز دبي للإحصاء».
وأوضحت بيانات «مركز دبي للإحصاء»، أنه جرى خلال النصف الأول من العام الجاري إنجاز 775 محلاً تجارياً، و705 فلل خاصة، و562 فيلا استثمارية، و196 مبنى متعدد الطوابق، و90 مبنى صناعياً، و62 مبنى عاماً.
كما وأشارت البيانات أنه تم خلال يونيو/ حزيران الماضي إنجاز 872 شقة سكنية، و164 ومحلاً تجارياً، و137 فيلا خاصة، و36 فيلا استثمارية، و19 مبنى متعدد الطوابق، و17 مبنى صناعياً، و12 مبنى عاماً.
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