220 ألف درهم حصيلة مزادين نظمتهما جمارك دبي

سجلت حصيلة إيرادات المزادين اللذين نظمتهما جمارك دبي يوم الخميس الماضي، مبيعات بقيمة 220 ألف درهم، منها 135 ألف درهم لمزاد شركة دناتا و85 ألف درهم لمزاد شركات التخليص.

وكانت جمارك دبي قد نظمت مزادين في يوم واحد بمركز جمارك قرية الشحن، لتخفيف الأعباء على المشاركين في المزاد، وسط تطبيق إجراءات احترازية وتدابير وقائية ملزمة، حفاظاً على صحة وسلامة الحضور، حيث تم قياس حرارة المشاركين، وتوفير كافة أدوات الوقاية من كمامات وقفازات في منطقة المزاد، مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي بنحو مترين على الأقل، وشملت بضائع المزادين ملابس، قطع غيار إلكترونية، أحذية، هواتف متحركة، اكسسوارات طبية.

ويتم تنظيم هذه المزادات لبيع بضائع متنوعة مضت المدة القانونية على تخزينها أو إيداعها بالمستودعات الجمركية، أو البضائع المحجوزة والمتروكة، ويعد هذا المزاد العلني الذي اشتمل على مزادين في يوم واحد الأول منذ ظهور جائحة كرونا.