شراكة بين «رافد»و«كوبارت» لمزادات السيارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أبرمت شركة «رافد» لحلول المركبات، المشروع المشترك بين شركة الشارقة لإدارة الأصول - الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، وشركة «أو دبليو إس أوتو»، مؤخراً مذكرة تفاهم مع شركة كوبارت لمزادات للسيارات.

وقع الاتفاقية سالم سعيد المدفع، الرئيس التنفيذي لشركة رافد لحلول المركبات، كولين ويليام كورديري، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا: وتنص على أن تتولى رافد خدمة نقل وتحميل السيارات من وإلى معارض «كوبارت»، إذ ستقوم «رافد» بقطر أكثر من 6000 مركبة في السنة.

وقال المدفع: «نحن سعداء بإبرام هذه الاتفاقية مع كوبارت، ونتطلع إلى إبرام المزيد من الشراكات التي تعزز من تقديم خدماتنا في السوق المحلي عبر شركاء موثوقين ولهم مكانتهم في السوق، بما يضمن لنا المحافظة على السمعة والمكانة التي تحققت لرافد على الصعيد الوطني».

وأضاف: «تتماشى هذه الاتفاقية مع رؤية رافد بالتوسع والانتشار وتنويع الخدمات لتغطي مجموعة جديدة من الشركاء الاستراتيجيين، من خلال توفير أفضل الحلول الاحترافية لعملائنا محلياً وإقليمياً، وستمكننا هذه الاتفاقية مع شركة كوبارت العلامة التجارية المعروفة في المنطقة، من تقديم طرق مبتكرة لنقل وقطر المركبات وفق أعلى المعايير العالمية».

وقال كولين ويليام كورديري، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا: «نتطلع بكل سرور وعبر توقيع هذه الاتفاقية مع «رافد»، إلى بناء شراكة تكاملية بما يحقق دعم المصالح المشتركة لكل الأطراف، وستمكّن هذه الاتفاقية كوبارت من التغلب على تحديات أعمال النقل والقطر بسلاسة متناهية، وصولاً إلى تقديم أداء أفضل، يزيد مستويات جودة الخدمات المقدمة للشركاء.