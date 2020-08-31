4.95 تريليون تحويلات البنوك والعملاء في 6 أشهر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة



بلغت القيمة الإجمالية للتحويلات المالية في النظام المصرفي بما يشمل تحويلات الأفراد والتحويلات بين البنوك خلال النصف الأول من العام الجاري حوالي 4.95 تريليون درهم، مقابل 5.36 تريليون درهم في الفترة نفسها من 2019؛ أي بتراجع وصلت نسبته إلى 7.6%.

لكن أظهرت بيانات يونيو تحسناً لافتاً بنسبة تصل إلى 33% في تحويلات البنوك والأفراد خلال الشهر لتصل إلى 812.37 مليار درهم، مقابل 610.72 مليار في مايو الماضي.

وأظهرت بيانات مصرف الإمارات المركزي أن قيمة التحويلات المالية التي يتم تنفيذها بين بنوك الدولة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية، تراجعت بحوالي 10% في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري إلى 3.24 تريليون درهم، مقابل 3.61 تريليون درهم في الأشهر الستة الأولى من العام الماضي.

وتراجعت قيمة تحويلات العملاء عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية في النصف الأول من العام الجاري بحوالي 2.1% إلى 1.71 تريليون درهم، مقابل 1.75 تريليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

الشيكات المتداولة

من جهة أخرى أظهرت إحصائيات «المركزي» أن القيمة الإجمالية للشيكات المتداولة في السوق التي تم تقديمها لنظام مقاصة الشيكات باستخدام صورها الضوئية، تراجعت بحوالي 19% في النصف الأول من العام الجاري لتصل إلى 493.9 مليار درهم، مقابل 612.34 مليار درهم، وتراجع عدد الشيكات في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بحوالي 19% إلى 10.56 مليون شيك، مقابل 13.4 مليون شيك في الفترة نفسها من العام الماضي.

جدير بالذكر أن قيمة الشيكات المتداولة ارتفعت بشكل جيد بنسبة 17% في يونيو الماضي إلى 73.48 مليار درهم، مقابل 62.79 مليار درهم في يونيو. كما ارتفع عدد الشيكات المقدمة لنظام المقاصة على أساس شهري بحوالي 20.7% إلى 1.69 مليون شيك.

الودائع

وبحسب إحصائيات مصرف الإمارات المركزي للعمليات المصرفية حتى شهر يونيو الماضي، تراجعت الودائع لدى مصرف الإمارات المركزي خلال النصف الأول من العام الجاري بحوالي 1.5% إلى 103.72 مليار درهم، مقابل 105.72 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب بيانات المركزي، فقد تراجعت الودائع النقدية لديه في يونيو بحوالي 27% إلى 14.99 مليار درهم، مقابل 20.53 مليار درهم في يونيو 2019.

وارتفعت قيمة السحوبات النقدية من المركزي بحوالي 4.9% في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، إلى حوالي 116.14 مليار درهم، مقابل 110.73 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

يذكر أن السحوبات النقدية من المركزي شهدت قفزة في مارس الماضي، حيث وصلت إلى 33.5 مليار درهم، مقابل حوالي 18.6 مليار درهم في مارس 2019، وذلك في ظل خطة المركزي لدعم عملاء البنوك المتضررين من «كوفيد 19».

اللافت أن شهر مارس سجل كذلك أعلى إيداعات نقدية لدى المركزي، مع وصول الإيداعات فيه إلى 24.3 مليار درهم.

2.1 % انخفاض تحويلات العملاء إلى 1.71 تريليون درهم

10 % تراجع التحويلات المالية

بين البنوك إلى 3.24 تريليون

17 % ارتفاع قيمة الشيكات المتداولة والعدد 21% في يونيو