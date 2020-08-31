

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتمد سوق دبي المالي شركة بي إتش مباشر للخدمات المالية، كصانع سوق، لتوفير السيولة للشركات المدرجة.



صادقت الجمعية العمومية لشركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات أمس على تعديل النظام الأساسي للسماح بفتح تملك الأجانب لأسهم الشركة بالحد الأقصى البالغ 49%.

وذكرت الشركة، في إفصاح على موقع سوق أبوظبي، أن هذا القرار مشروط بالحصول على موافقة الجهات المختصة.



وصادقت كذلك على انتخاب عضوي مجلس إدارة عوضاً عن العضوين المستقيلين، حيث تم انتخاب كل من خليفة عبد الله خميس الرميثي، ونادر أحمد الحمادي.

يجتمع مجلس إدارة شركة الجرافات البحرية الوطنية في 2 سبتمبر في مؤتمر هاتفي للنظر في التقرير الذى أعده المستشار المالي بخصوص العرض المقدم من مساهمي شركة الإنشاءات البترولية الوطنية.



أعلن «الإمارات الإسلامي» عن تعاونه مع شركة نخيل لإطلاق عرض لتمويل المنازل لمواطني دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي الراغبين بشراء المنازل في مشروع «فلل ند الشبا».