شكرا لقرائتكم خبر عن دبي في محادثات بشأن إصدار محتمل لصكوك دولارية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي في محادثات بشأن إصدار محتمل لصكوك دولارية تاريخ النشر: 31/08/2020 استمع نقلت «بلومبيرج» عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها، إن دبي تجري محادثات مع عدد من البنوك، بشأن بيع محتمل لصكوك إسلامية مقومة بالدولار الأمريكي. وقالت الوكالة نقلاً عن المصادر، إن دبي تقدمت بالفعل الأسبوع الماضي بطلب طرح صكوك مرجعية، مشيرة إلى أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد بشأن الإصدار أو عدم المضي قدماً.

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