شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار القروض إلى الودائع عند 96 % خلال النصف الأول والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقرت نسبة القروض إلى الودائع على مستوى القطاع المصرفي دون تغيير كبير في نهاية النصف الأول، سواء على المستوى السنوي أو مقارنة بنهاية 2019، حيث بلغت حوالي 96% بنهاية يونيو/حزيران 2020، مقابل 95.4% في يونيو/حزيران 2019، وحوالي 96.3% بنهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وتفوقت قيمة القروض على الودائع لتصل إلى 100.7% في بنوك دبي بنهاية النصف الأول 2020، في حين وصلت نسبة القروض إلى الودائع على مستوى بنوك أبوظبي إلى 91% خلال الفترة. وبلغت النسبة لبقية بنوك الدولة 95.5%.
وبحسب بيانات «المركزي»، فقد نما إجمالي الائتمان المصرفي في النصف الأول 1.8%، وبنحو 5.8% على أساس سنوي ليصل إلى 1.79 تريليون درهم، مقابل 1.76 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2019.
كما نمت قيمة الودائع الإجمالية في القطاع بحوالي 5.2% على أساس سنوي، على الرغم من تراجعها في النصف الأول بحوالي 0.2% إلى 1.87 تريليون درهم.
كانت هذه تفاصيل خبر استقرار القروض إلى الودائع عند 96 % خلال النصف الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.