استقرار القروض إلى الودائع عند 96 % خلال النصف الأول



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقرت نسبة القروض إلى الودائع على مستوى القطاع المصرفي دون تغيير كبير في نهاية النصف الأول، سواء على المستوى السنوي أو مقارنة بنهاية 2019، حيث بلغت حوالي 96% بنهاية يونيو/حزيران 2020، مقابل 95.4% في يونيو/حزيران 2019، وحوالي 96.3% بنهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وتفوقت قيمة القروض على الودائع لتصل إلى 100.7% في بنوك دبي بنهاية النصف الأول 2020، في حين وصلت نسبة القروض إلى الودائع على مستوى بنوك أبوظبي إلى 91% خلال الفترة. وبلغت النسبة لبقية بنوك الدولة 95.5%.

وبحسب بيانات «المركزي»، فقد نما إجمالي الائتمان المصرفي في النصف الأول 1.8%، وبنحو 5.8% على أساس سنوي ليصل إلى 1.79 تريليون درهم، مقابل 1.76 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2019.

كما نمت قيمة الودائع الإجمالية في القطاع بحوالي 5.2% على أساس سنوي، على الرغم من تراجعها في النصف الأول بحوالي 0.2% إلى 1.87 تريليون درهم.