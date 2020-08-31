الرحلات الداخلية تخفف خسائر شركات الطيران الصينية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت أكبر شركة طيران في الصين خسائر أقل حدة في الفصل الثاني مع انتعاش السفر الداخلي، في وقت تمكنت الحكومة الصينية من السيطرة على تفشي فيروس كورونا إلى حد بعيد.

ولم يسجل البلد الذي شهد ظهور فيروس كورونا للمرة الأولى العام الماضي أي وفيات جديدة منذ ايار/ مايو، ما سمح بعودة حذرة الى حركة الطيران للعمل والسياحة إنما داخل الحدود، رغم الفوضى التي يثيرها كوفيد-19 في أمكنة أخرى.

وسجلت شركة «تشاينا ساذرن ايرلاينز» الأكبر في البلاد بعدد الركاب، خسائر 2,9 مليار يوان (422 مليون دولار) من نيسان/ أبريل إلى حزيران/ يونيو، مقارنة بـ 5,3 مليار يوان في الفصل الأول.

وسجلت «اير تشاينا» خسائر إجمالية 9,4 مليار يوان في النصف الأول، وبلغت الخسارة 4,6 مليار في الفصل الثاني أي أقل بقليل من الـ 4,8 مليار تكبدتها في الفصل الأول.

غير أن ثاني أكبر شركة طيران في البلاد «تشاينا إيسترن إيرلاينز» خالفت الاتجاه مع تسجيل خسائر أكبر بين نيسان/ أبريل وحزيران/ يونيو بلغت 4,6 مليار يوان مقارنة بـ 3,6 مليار في الربع الأول.

ويعود هذا إلى سياسية خفض الأسعار التي أعادت المسافرين إلى الشركة لكن مع خفض هامش الربح أيضاً. (أ.ف.ب)