شكرا لقرائتكم خبر عن «مايكروسوفت» تستأنف العمل لإصدار «هالو إنفينيت» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت مايكروسوفت أن شركة «343 إنداستريز» التابعة لها والمكلفة بتطوير الألعاب الجديدة تعمل على جذب المزيد من مطوري الألعاب الموهوبين لإطلاق لعبة «هالو إنفينيت» في الوقت المحدد بعد التأجيل الأخير.

وتعد لعبة «هالو إنفينيت» أحد أهم الإنتاجات المنتظرة لمنصة «إكس بوكس» لألعاب الفيديو في السلسلة التي تقدر بمليارات الدولارات.

وأفادت بلومبيرج بأن جوزيف ستاتين، الذي لعب دوراً كبيراً في تطوير وتصميم أقدم نسخ «هالو»، وكان مؤخراً يشرف على لعبة أخرى نشرتها مايكروسوفت، سينتقل إلى استوديو تطوير «343 إنداستريز» وسيركز على مساعدة قادة التطوير الحاليين.

وكانت مايكروسوفت أرجأت في وقت سابق من هذا الشهر إصدار لعبتها «هالو إنفينيت» إلى العام المقبل بسبب تطورات جائحة كورونا.

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