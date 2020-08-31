شكرا لقرائتكم خبر عن موافقات صينية قد تؤخر بيع «تيك توك» إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نقلت «بلومبيرج» عن مصادر قولها إن «بايتدانس» الصينية عليها الحصول على موافقة الحكومة الصينية لبيع عمليات تطبيق «تيك توك» في الولايات المتحدة في ظل قيود جديدة فرضتها بكين على تصدير تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وتمت إضافة تقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل التعرف على الكلام والنص، وتلك التي تحلل البيانات لتقديم توصيات محتوى مخصصة، إلى قائمة منقحة لمنتجات مراقبة الصادرات المنشورة على موقع وزارة التجارة الصينية، الذي قال إن التصاريح الحكومية ستكون مطلوبة لحماية الأمن الاقتصادي الوطني.
وتغطي القيود الجديدة التقنيات التي تستخدمها «بايتدانس» في تطبيق «تيك توك» وستتطلب من الشركة طلب موافقة الحكومة على أي صفقة، وفقاً للمصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته. وقال إن القاعدة الجديدة تهدف إلى تأخير البيع وليست حظراً تاماً.
وقدمت «مايكروسوفت» و«أوراكل» عروضها للاستحواذ على أعمال «تيك توك» في الولايات المتحدة، من بين عروض أخرى قدمت في اللحظة الأخيرة يوم الجمعة لشراء أعمال التطبيق في العديد من البلدان مقابل ما يصل إلى 20 مليار دولار.
ومن المرجح أن تؤخر الموافقة الإضافية في بكين ويمكن أن تقوض أي صفقة. ونظراً لأن مراجعة الحكومة الصينية ستستغرق وقتاً، فقد يتم تأجيل صفقة بيع «تيك توك» إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية في نوفمبر/ تشرين الثاني. (بلومبيرج)
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