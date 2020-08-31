تسليم «سيفن سيتي بحيرات جميرا» في 2023

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أعلنت شركة سيفن تايدز، عن تعيين شركة «إيرولينك» التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها مقاولاً رئيسياً لمشروعها السكني سيفن سيتي أبراج بحيرات جميرا، الواقع في منطقة أبراج بحيرات جميرا في دبي.

وقال عبد الله بن سليم، الرئيس التنفيذي لشركة سفن تايدز: تحظى شركة إيرولينك بمكانة مرموقة، وتتمتع بسمعة طيبة في المنطقة، كما تمتلك خبرات كبيرة تتجسد في تنفيذها لعدد من المشاريع البارزة في مختلف القطاعات، وهو شيء مثالي بالنسبة لمشروع سيفن سيتي أبراج بحيرات جميرا. في الوقت الحالي، يجري العمل في الموقع على قدمٍ وساق، وبفضل تجربتنا الناجحة مع شركة إيرولينك في مشروعنا الآخر سيفن بالم في نخلة جميرا، فإننا نتوقع أن تسير الأمور بوتيرة متسارعة، وحسب ما هو مخطط له.

وتبلغ قيمة مشروع سيفن سيتي أبراج بحيرات جميرا أكثر من مليار درهم، ومن المتوقع تسليمه بالكامل بحلول الربع الثاني من عام 2023. يقع المشروع ضمن «كلاستر زد» في مركز دبي للسلع المتعددة، مقابل فندق مونتجمري وملاعب الجولف ومجمع تلال الإمارات، كما يتميز بمساحته الواسعة التي تصل إلى 3.5 مليون قدم مربعة، ويمكن الوصول إليه بالسيارة بكل يسرٍ وسهولة، هذا فضلاً عن قربه من محطة المترو.

ويتألف المشروع من 2,744 وحدة عقارية، منها 2,617 شقة سكنية تتنوع ما بين شقق الاستوديو، وشقق مؤلفة من غرفة وغرفتين وثلاث غرف نوم، فضلاً عن 78 شقة فندقية.