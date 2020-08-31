كلية دبي للسياحة تحصل على اعتماد دولي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

حصلت كلية دبي للسياحة، التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة» على الاعتماد الدولي لثمانية من برامج الشهادات والدبلوم من معهد الضيافة Institute of Hospitality المتخصص بتنمية مهارات الموظفين العاملين في قطاع السياحة في شتى أنحاء العالم.

وتتوزع البرامج الثمانية المعتمدة على برنامج الشهادات وبرنامج الدبلوم ضمن التخصصات التالية: فنون الطهي، والفعاليات، والضيافة، والسياحة. وقد قامت كلية دبي للسياحة بتطوير هذه البرامج لتحقيق هدفين رئيسيين يتمثلان في تلبية الطلب على الكفاءات الشابة في القطاع، بالإضافة إلى تأهيل المواطنين والمواطنات للعمل في الأماكن التي تتطلب التواصل المباشر مع السياح، وذلك بما يتماشى مع استراتيجية دبي لتنمية السياحة.

وقال عيسى بن حاضر، المدير العام لكلية دبي للسياحة: تفخر كلية دبي للسياحة بحصولها على هذا الاعتماد الدولي من معهد الضيافة العريق. وهذا يؤكد سلامة وتكامل معاييرنا الدولية في مناهجنا، وهو ما يسمح لنا بتوفير أفضل أساليب التدريب والتعليم لطلبتنا، بما يمكنهم من تحقيق أهدافهم الأكاديمية، بالإضافة إلى تلبية احتياجات القطاع. علاوة على ذلك، فإن الحصول على هذا الاعتماد من قبل جهة دولية مرموقة يعد أيضاً اعترافاً بالتزام الكلية المستمر نحو التميز، بما يضمن تأهيل طلبتنا لسوق العمل، بحيث تكون لهم الأفضلية في الاختيار والتوظيف ضمن قطاع السياحة.

ومن جهته قال بيتر داكر، الرئيس التنفيذي لمعهد الضيافة: توفر كلية دبي للسياحة برامج مميزة في التدريب المهني، ونحن سعداء بانضمامها إلى شبكتنا العالمية. كما أننا نعتقد أن برامج الشهادات والدبلوم التي تقدمها الكلية تتوافق مع أعلى معايير الجودة، وبالتالي ستكون قادرة على تزويد الطلبة بالمهارات والمعرفة المطلوبة؛ ليتمكنوا من الارتقاء بمسيرتهم الوظيفية في قطاع الضيافة مستقبلاً.