«الواحة» تطلق صندوقاً مفتوحاً متوافقاً مع الشريعة

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أعلنت «الواحة كابيتال» عن إطلاق «صندوق الواحة الإسلامي للدخل الثابت» وهو صندوق استثماري مفتوح يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويركّز الصندوق على الاستثمار في عوائد الدّخل الثابت في أسواق الصكوك والسندات ويوفر فرصاً استثمارية في الأسواق العالمية، وتسعى الشركة من خلاله إلى جذب أكثر من 500 مليون دولار أمريكي.

وينضم الصندوق الجديد إلى ثلاثة صناديق استثمارية ناجحة أخرى أطلقتها شركة «الواحة كابيتال» سابقاً ضمن قطاع إدارة الأصول التابع لها.

وقال عمرو المنهالي، الرئيس التنفيذي لشركة «الواحة كابيتال»: «تضمّ صناديقنا الاستثمارية الحالية بعض الخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويأتي إطلاق «صندوق الواحة الإسلامي للدخل» تلبيةً للطلب المتزايد من العملاء خلال السنوات الماضية على تطوير صندوق استثماري متوافق بالكامل مع الشريعة».

وأضاف المنهالي: «تسعى الواحة كابيتال إلى توظيف خبراتها وإنجازاتها لتلبية تطلعات عملائها، وذلك عبر تزويدهم بحلولٍ استثماريةٍ مُدارة بفاعلية وتنتج دخلاً يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وذات بُعدٍ عالمي. وبدورنا فإننا نعتبر هذا الصندوق الجديد نقطةً محوريةً يمكننا من خلالها بناء عروض استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية بالكامل».

الجدير بالذكر أن «الواحة كابيتال» تدير ثلاثة صناديق استثمارية ناجحة هي «صندوق الواحة للاستثمار في أدوات الائتمان بأسواق وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا» و«صندوق الواحة للاستثمار في الأسهم بأسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» و«صندوق الواحة للاستثمار في القيمة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».