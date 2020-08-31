6.6 مليار درهم استثمارات 4536 سيّدة في عقارات دبي خلال النصف الأول



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

كشفت أحدث البيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن 1,781 سيدة أتمت ما يقارب 2,000 صفقة بقيمة 2.6 مليار درهم خلال الربع الثاني من عام 2020، في حين تُظهر الإحصائيات للنصف الأول أن 4,536 مستثمرة استثمرن ما مجموعه 6.6 مليار درهم في أكثر من 5,000 صفقة، مما عزز من مكانة المستثمرات كشريحة مهمة من المستثمرين في القطاع.

واستضافت بيوت، مجموعة من سيدات الأعمال الرائدات ضمن القطاع العقاري في الدولة في حلقة خاصة من سلسلة «ذا استيت أوف ريل استيت مع بيوت» المذاع مباشرة عبر الإنترنت، لتسليط الضوء على قصص نجاحهن ومسيرتهن المهنية.

وركزت الحلقة على التحديات التي شهدها قطاع العقارات في الدولة، إثر جائحة كورونا خلال الأشهر الماضية والأثر الملموس لمشاركة المرأة في كبح الآثار السلبية الناجمة عن انتشار الوباء، بالإضافة إلى نقاشات تناولت أسرار تألقهن ونجاحهن في هذا القطاع، وكيف تمكنَّ من تنظيم أوقاتهن للموازنة بين الأسرة والعمل. أدارت الحلقة فيبا أحمد، مديرة قسم المبيعات في بيوت ودوبيزل، أما ضيوف الحلقة فهُنَّ؛ سافورا أباسنيا، الشريك والمدير العام في استون بيرل للوساطة العقارية، وزينة خوري، الرئيس التنفيذي لشركة هاي مارك للوساطة العقارية، وكاتي سافاج، المدير العام لشركة ذي اوربن نست للوساطة العقارية.

يذكر أنه لدى موقع «بيوت» استراتيجيات هادفة تعزز من دور المرأة في الشركة، حيث تصل نسبة الموظفات في شركة بيوت إلى 40% من إجمالي العاملين، في حين تحتل المرأة ما يقارب 50% من المناصب الإدارية العليا في الشركة.

وقال حيدر علي خان، الرئيس التنفيذي لشركة بيوت: لعبت موظفاتنا دوراً محورياً، لا يقل عن دور الرجل في بناء الشركة وتعزيز موقعها كعلامة تجارية رائدة ضمن قطاع العقارات. لطالما كانت المرأة محل تقدير، وفخر وإعجاب لقدرتها على التوفيق بين حياتها المهنية والأسرية، وتَمكُّنها من تحقيق النجاح على كافة المستويات والصعد، وكونها جزءاً أساسياً لا يتجزأ من تركيبة أي مجتمع ناجح.