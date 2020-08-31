شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مراكز تجميع القطن فى محافظة بنى سويف بالآلية الجديدة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت وزارة قطاع الأعمال العام، 50 مركزًا لتداول الأقطان بمحافظات الفيوم وبنى سويف والشرقية والبحيرة، لتداول الأقطان وفق الآلية الجديدة.

وتم تحديد 50 مركزًا لتجميع واستلام الأقطان من المزارعين موزعة على المراكز الإدارية بالمحافظات الأربع وفقا للمساحات المزروعة بالقطن منها 7 مراكز فى محافظة بنى سويف، وفى السطور التالية نتعرف على أسماء وأماكن المراكز التى سيتم استلام الأقطان بالتنسيق مع شركات القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس فى محافظة بنى سويف.

1 - مركز الواسطى بمركز تجميع الوسطى .

2 - مركز اهناسيا بمركزى تجميع النيورة وقاي.

3 - مركز بنى سويف مركزى تجميع اهناسيا الخضرا وابشنا .

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4 - مركزا ببا والفشن مركز تجميع محلج شركة الوادى ببا.

5 - مركز ناصر بمركز تجميع دنديل.

يشار أنه ستفتح مراكز التجميع فى الفيوم وبنى سويف (وجه قبلي) أبوابها بداية من أول سبتمبر حتى نهاية أكتوبر المقبل، وفى الشرقية والبحيرة (وجه بحري) من منتصف سبتمبر حتى منتصف ديسمبر المقبل.

ووفقا للنظام الجديد، سيقتصر التداول فى المحافظات الأربع على مراكز التجميع المشار إليها ومنع تداول القطن خارج هذه المراكز، وتمكين المزارع من الحصول على أعلى سعر من خلال عرض الأقطان التى ترد إلى مراكز التجميع فى مزادات علنية، بالإضافة إلى إشراف الهيئة العامة لتحكيم واختبارات القطن على الأقطان سواء التى ترد إلى مراكز التجميع أو عند دخولها المحالج، دون السماح بإنشاء أى حلقات أو مراكز تجميع بخلاف مراكز التجميع المخصصة فى هذا الشأن فى محافظات الفيوم وبنى سويف والبحيرة والشرقية.