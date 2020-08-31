شكرا لقرائتكم خبر عن هل تتحول المحلة لأكبر مدينة لصناعة الغزل والنسيج فى العالم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد مدينة المحلة الكبرى واحدة من المدن التى قامت على قلعة صناعية كبيرة هى شركة مصر للغزل والنسيج المحلة الكبرى والنصر للغزل والصباغة بجوارها، منذ الستينات وحتى الآن على الرغم من التراجع الكبير فى مؤشرات الشركتين المالية خلال السنوات الماضية والحالية.

ومنذ سنوات أطلقت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام برنامجا طموحا ؛لإعادة الأمجاد للمحلة، بجانب بقية الشركات التابعة من خلال تطوير قد تصل تكلفته الإجمالية لنحو 25 مليار جنيه عن طريق بيع أصول والشراكة على أصول وأراضى بجانب التمويلات من البنوك المحلية والعالمية .

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وتعد المحلة حجز الزاوية فى هذا المشروع العملاق بجانب مراكز فى القاهرة ووجه بحرى وكفر الدوار، فهى الأكثر عمالا وهى الأكثر مبيعات وفى حجم الصادرات وفى حجم العمل مقارنة ببقية الشركات والتجمعات الجديدة التى تستهدفها الشركة القابضة .

وبما أن المحلة لها تلك الأهمية فإنها انعكست على رؤية الشركة القابضة للقطن ووزارة قطاع الـعمال العام، وبالتالى سيتم ‘نشاء اكبر مصنع غزل ونسيج فى العالم فى الشركة بجانب دعم الآلاف من الشباب لعمل ورش صغيرة فى المدينة تتكامل مع منتجات غزل المحلة وبالتالى تتحول النحلة لواحدة من أكبر قلاع الصناعة فى العالم الفترة المقبلة خاصة أن المصنع الجديد سيتم افتتاحه فى سبتمبر من عام2021 بالمحلة الكبرى بالتعاون مع شركة ريتر السويسرية، حيث سيقام على مساحة حوالى 62500 متر مربع، ويستوعب أكثر من 182 ألف مردن غزل، بمتوسط طاقة إنتاجية 30 طن غزل / يوم.