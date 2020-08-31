شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: 150 خدمة حكومية عبر منصة مصر الرقمية قريبا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه سيتم إطلاق خدمات منصة مصر الرقمية رسميا بعد استقرار الخدمات في الفترة التجريبية، حيث تم إطلاق حزم تتضمن خدمات التوثيق والتموين ومركبات ورخص والمحاكم، وسيتم إطلاق باقي الخدمات تباعا لتصل إلى أكثر من 150 خدمة رقمية.
وأضاف الوزير، فى مقابلة خاصة ببرنامج المواجهة على فضائية إكسترا نيوز، أنه يمكن لغير القادرين في التعامل مع الإنترنت والتكنولوجيا الحصول على الخدمات الرقمية بالمنصة من خلال مكاتب البريد وخدمة المواطنين والكول سنتر، مشيرا إلى أنه سيتم البدء بـ50 مكتب بريد مميكن، على أن تتم إضافة جميع المكاتب تدريجيا على مستوى الجمهورية.
وأشار الوزير إلى تنفيذ مشروع لربط كافة المباني الحكومية في كل أنحاء الجمهورية البالغ عددها 32 ألف مبنى حكومي بشبكة الألياف الضوئية بتكلفة 6 مليارات جنيه، حيث تم ربط 800 بمبني حكومي في محافظة بورسعيد خلال العام الماضي؛ كما تم ربط 5300 مبنى حكومي خلال العام الحالي، وذلك في إطار المرحلة الأولى لتنفيذ مشروع مصر الرقمية.
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