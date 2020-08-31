شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: تحريك الدعوى الجنائية عبر منصة مصر الرقمية و361 مكتب بريد سيقدم خدمات التوثيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تفاصيل خدمات منصة "مصر الرقمية" التى تم الإعلان عن التشغيل التجريبى لها رسميا الأربعاء الماضى، وتتضمن حزمة من خدمات التحول الرقمى هى "التموين، التوثيق، مركباتى، رخصى، المحاكم"، يستفيد منها جميع المواطنين على مستوى الجمهورية. وتعتزم الحكومة ممثلة فى وزارة الاتصالات طرح باقى الخدمات الحكومية تباعا، حيث سيتم الانتهاء من رقمنة 90% من الخدمات الرقمية العام المقبل.

وأشار الوزير، فى لقاء ببرنامج المواجهة على فضائية إكسترا نيوز عقد بمكتب بريد أكتوبر المميكن، إلى تنفيذ مشروع تجريبى فى محافظة بورسعيد فى يونيو 2019، وبلغ عدد الخدمات الحكومية الرقمية التى تم إطلاقها بالمحافظة نحو 155 خدمة حكومية، وتم إطلاق منصة مصر الرقمية على مستوى الجمهورية، والتى تأتى فى إطار استراتيجية "بناء مصر الرقمية"، وسيتم اطلاقها بشكل رسمى قريبا بعد استقرارها.

وشرح الوزير أهمية خدمة المحاكم عبر المنصة الرقمية، حيث يمكن للمحامين تحريك دعوى جنائية عبر المنصة دون الذهاب للمحكمة لرفع دعوى.

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وأشار الوزير إلى تكدس المواطنين بمكاتب البريد خلال جائحة كورونا، لذا فإن الحكومة تسعى للتيسير على المواطن للحصول على خدماته عبر منصة رقمية دون تكدس وزحام، وشرح الوزير كيفية تعامل المواطن عبر منصة مصر الرقمية، بحيث يحصل على خدمات مصر الرقمية عبر إنشاء العميل حساب على مصر الرقمية مجانا، وأيضا معرفة رسوم أى خدمة غير مجانية عن طريق الضغط على "الشروط والأحكام" الموجودة فى بداية كل خدمة، علماً بأن الرسوم قد تختلف من خدمة إلى أخرى. كما أكد الوزير أن هناك بعض خدمات تستلزم وجود المواطن بالمصلحة الحكومية للتأكد من اهليته، كما أكد أن الهدف من طرح تلك الخدمات يستهدف التيسير على المواطن وتخفيض المدة الزمنية للحصول على خدماته.

وأكد الوزير أن المواطنين الذين لا يجيدون التعامل مع الإنترنت يمكنهم الحصول على خدمات مصر الرقمية عبر مكاتب البريد ومكاتب خدمة المواطنين والكول سنتر.

وتتيح منصة مصر الرقمية للمواطنين سداد رسوم الخدمات بواسطة وسائل الدفع الإلكترونى والتى تشمل بطاقات الائتمان وشركات السداد ومحافظ المحمول؛ كما سيستطيع المواطنين لاحقاً الحصول على هذه الخدمات من خلال تطبيق على الهاتف المحمول سيتم إطلاقه خلال الأسابيع المقبلة أو من خلال مراكز الاتصال أو مكاتب البريد أو مراكز خدمة المواطنين.

من جهة أخرى أكد الدكتور عمرو طلعت عن تقديم خدمات التوثيق على نحو مميكن للمواطنين من خلال 361 مكتب بريد معدة ومجهزة تباعا لتكتمل المنظومة نهاية سبتمبر، وذلك فى إطار بناء مصر الرقمية وبهدف تحقيق نقلة نوعية وتوفير منظومة متكاملة يتم من خلالها تقديم خدمات التوثيق على نحو يليق بالمواطن المصري. وأشار إلى تدريب الموثقين وتوزيعه على المكاتب وذلك بالتعاون مع وزارة العدل.