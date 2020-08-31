شكرا لقرائتكم خبر عن في رد فعل سريع.."أورنج" تمنح طالب الفريسكا المتفوق كورسات ومستلزمات تعليمية بـ100 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في رد فعل سريع على الفيديو المتداول للطالب ابراهيم عبد الناصر الشهير ببائع "الفريسكا" الحاصل على 99.6% في الثانوية العامة، أعلن مستشار رئيس الوزراء هاني يونس عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، إن شركة "اورنج مصر" قررت دعم الطالب بكورسات علمية ومستلزمات تعليمية وخلافه بمبلغ 100 ألف جنيه سنويا.

وكشف يونس عن تواصل شركة "اورنج" معه من خلال هالة عبد الودود مدير قطاع العلاقات العامة و الاعلام و المسؤولية المجتمعية، للتواصل مع الطالب المتفوق وتقديم الدعم اللازم له لاستكمال مشواره التعليمي، حيث قدم مستشار رئيس الوزراء لهم بيانات الطالب للتواصل مع عائلته.

وكان قد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فيديو لبائع "فريسكا"، على احد شواطئ الساحل الشمالي أكد خلاله أنه حاصل على 99.6% وينتظر دخوله كلية الطب، ويدعي إبراهيم عبدالناصر راضي رجب من الإسكندرية، ويعمل في تلك المهنه مع والده، وأثار الفيديو ردود أفعال واسعه بين رواد موقع التواصل الاجتماعي وسط حالة من التشجيع والتعاطف معه.

Advertisements

وفي وقت سابق، كشفت إدارة شرق الإسكندرية التعليمية، عن أن الطالب المتفوق من أوائل احد المدارس الخاصة بالمتفوقين في الادارة، وأن ترتيبه الثاني على شعبة العلوم بمجموع 408.5. و أكدت الإدارة انه من أوائل المدرسة والإدارة وكان دائم التفوق في دراسته والمدرسة التي كان يدرس.

وتؤمن شركة اورنج بأهمية تطويع التكنولوجيا والحلول التقنية الحديثة لدعم الشباب في الكثير من الجامعات ورواد الاعمال و تطوير أعمال الشركات الناشئة، ولذا لم يكن الشاب إبراهيم عيد اللطيف اول من حصل على دعم الشركة، حيث ان للشركة باع طويل في دعم التعليم والشباب خلال اكثر من ١٦ سنة متواصلة.

كما تقوم اورنج دائما بتوفير حلول متكاملة ومتطورة لتوفير أفضل سبل الدعم للشباب و للشركات الناشئة ورواد الأعمال لتمكنهم من بدء وتطوير المشروعات المختلفة ومنحهم بصمة فريدة من نوعها تميزها بين المنافسين من خلال توفير كافة تقنيات الاتصال الأساسية للصوت والبيانات مع مجموعة متنوعة من الخدمات في ذات القطاع.