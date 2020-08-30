تسجيل الأسماء العائلية كعلامات تجارية

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واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز السويلم، خلال الاجتماع القرارات الصادرة من قبل مجلس الوزراء ذات العلاقة بعمل الهيئة وما تم حيالها، والمرحلة الحالية للخدمات المقدمة وأبرز الإحصائيات المتعلقة بعملياتها التشغيلية وخارطة الطريق للأنظمة والتشريعات، إضافة إلى العلاقات الدولية والشراكات الحكومية، وخدمات العملاء ودور الهيئة في تعزيز التوعية بالملكية الفكرية في المملكة.
وفي نهاية الاجتماع قدم الرئيس التنفيذي الشكر والتقدير لوزير التجارة رئيس مجلس الإدارة الدكتور ماجد القصبي، ولأعضاء مجلس الإدارة على متابعتهم الدائمة والمستمرة لأعمال الهيئة ودعم منسوبيها والأنشطة التي تقوم بها.
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