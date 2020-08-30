حلول تمويلية للعروض السكنية بالمدينة الاقتصادية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بمقرها أمس اتفاقية تعاون مع أحد البنوك، يقدم بموجبها حلولا تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، للراغبين في الاستفادة من العروض السكنية، أو شراء وحدات جاهزة، أو أراض سكنية في مختلف أحياء المدينة الاقتصادية، وفقا لشروط ومعايير التمويل المعتمدة لدى البنك.

وتسهم هذه الشراكة في تطوير السوق العقاري عن طريق توفير الحلول التمويلية العقارية لمختلف شرائح المجتمع الراغبين في التملك في بيئة نوعية، وكذلك تقديم تسهيلات عقارية لجميع القطاعات المعتمدة لدى البنك الأهلي الذين يرغبون في الاستفادة من العروض السكنية بالمدينة الاقتصادية.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمدينة الاقتصادية، أحمد لنجاوي، أن الشراكة الاستراتيجية مع البنك الأهلي التجاري تأتي في إطار جهود المدينة الاقتصادية المستمرة والهادفة إلى تعزيز حلول سكنية متنوعة تناسب جميع مستويات الدخل وتتماشى مع تطلعات رؤية المملكة 2030 ، ورفع نسبة تملك المواطنين، مشيرا إلى تمكُن ملّاك العقارات في المدينة الاقتصادية من الاستفادة من منتجات الرهن العقاري والبناء الذاتي وإكمال البناء، وإمكانية مستفيدي الدعم السكني من قبل وزارة الإسكان الاستفادة من هذه الحلول التمويلية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.