الصندوق العقاري يودع نصف مليار في حسابات مستفيدي «سكني» لشهر أغسطس

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وأوضح المشرف العام على الصندوق، منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم هذا الشهر خصص لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم، لافتا إلى أن إجمالي ما أودع في حسابات مستفيدي «سكني » منذ إعلان برنامج التحول في يونيو 2017 وحتى أغسطس الجاري تجاوز 22.9 مليارا.
وبين أن برنامج القرض العقاري المدعوم يمكن مستفيدي برنامج «سكني » من الحصول على قرض عقاري بقيمة تصل إلى 500 ألف ريال مدعوم الأرباح بنسبة تصل إلى 100 %، مشددا على استمرار الصندوق في دعم القروض العقارية ضمن «سكني » بشكل شهري لزيادة نسب تملك الأسر السعودية للمساكن، حيث تودع مبالغ الدعم نهاية كل شهر ميلادي قبل خصم قسط التمويل من الحساب البنكي للمستفيد.
وأكد ابن ماضي على دور الصندوق التكاملي مع عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص لابتكار برامج سكنية وحلول تمويلية تمكن المواطنين من الحصول على المساكن الملائمة لتطلعاتهم، لافتا إلى أن استدامة برامج التمويل مكنت 310 آلاف أسرة سعودية من السكن خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
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