عرض فرص تدريبية لخريجي الدبلوم عبر «طاقات»

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وجاءت دعوة «هدف»، في ضوء الإعلان، عن شمول خريجي وخريجات الدبلومات من المعاهد والكليات الفنية والصحية والإدارية في المملكة، في برنامج «تمهير».
ويأتي إدراج حاملي مؤهل الدبلوم في برنامج «تمهير» نتيجة للنجاحات التي حققها البرنامج في الفترة الماضية حول إكساب المتدربين المهارات والخبرات اللازمة التي يطلبها سوق العمل، والإسهام في زيادة نسب توظيف المتدربين والمتدربات.
واشتملت المرحلة السابقة من البرنامج على خريجي الجامعات السعودية والمبتعثين من حملة درجة البكالوريوس فأعلى.
وتتراوح مدة التدريب في البرنامج من 3 إلى 6 أشهر، كما يقدم الصندوق مكافأة مالية خلال فترة التدريب دعما للمتدرب مقدارها 3 آلاف ريال شهريا لحملة البكالوريوس فأعلى، و2000 ريال شهريا لحملة الدبلومات من المعاهد والكليات الفنية والصحية والإدارية، وتحمل تأمين ضد المخاطر للمتدربين. كما يحصل المتدرب على شهادة خبرة بعد إتمامه البرنامج التدريبي تزيد من قابلية توظيفه.
تدريب الكوادر الوطنية على رأس العمل
مدة التدريب:
- 3 إلى 6 أشهر
المكافأة المالية:
- 3000 ريال شهريا لحملة البكالوريوس فأعلى
- 2000 ريال شهريا لحملة الدبلومات
- تأمين ضد المخاطر للمتدربين
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