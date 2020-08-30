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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اكدت مختصة في الذكاء الاصطناعي ان التسويق الرقمي ساعد المستثمرين للوصول إلى عملائهم بشكل أسرع وظهر ذلك جليا خلال جائحة كورونا ، مشيرة الى التسويق الرقمي، هو مصطلح يستخدم لوصف خدمات التسويق المتكاملة المستخدمة لجذب العملاء وإشراكهم عن طريق استخدام قنوات عدة عبر الانترنت، مبينة أن التواجد الرقمي للمنشأة يقاس بقوة وجودها في محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأشارت مستشارة الأعمال في مركز ذكاء لتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي التابع للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة فاطمة جليدان، خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية، أن التسويق الرقمي يتيح متابعة المنافسين عن قرب والخروج بقيمة مضافة مميزة عنهم، مضيفة أن الوصول إلى 50 مليون مستخدم في التسويق التقليدي قد يستغرق 70 عاما في مقابل أسابيع في التسويق الرقمي.

موقع الكتروني

ولفتت إلى أن إطلاق حملة تسويقية في العالم الرقمي يتطلب تحديد الهدف من الحملة وضرورة إنشاء موقع الكتروني متعدد الخيارات أو منصة، قبل تحويل هذا الموقع إلى تطبيق، داعية إلى الابتعاد عن الحسابات الشخصية.

وذكرت أن من أهداف الحملة التسويقية تحديد الهدف هل هو زيادة متابعين أو زيادة الحصة السوقية أو زيادة العملاء أو انتشار العلامة التجارية.

تكلفة منطقية

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وأبانت جليدان، خلال ورشة عمل بعنوان «التسويق التقليدي والتسويق الرقمي لتحقيق الأهداف المادية للمنشأة»، أن التسويق التقليدي يتسم بعدم المرونة، بالإضافة إلى محدودية شرائح عملائه، وعدم وجود تفاعل مباشر مع العملاء، مع صعوبة قياس العائد من الاستثمار للحملات الإعلانية، مقارنة بالتسويق الرقمي الذي يقوم على المرونة، والوصول إلى أكبر شريحة من الفئة المستهدفة في السوق المحلي والعالمي مع تكلفة منطقية ومنخفضة قياسا بالأهداف المتحققة، وسهولة جمع البيانات الخاصة بالعملاء وتحليلها، بما يساعد المسوق الالكتروني في تحقيق الأهداف والرؤية بسرعة اكبر ، مع تحليل ردود وتفاعل الجمهور وإشراكهم.

جودة المحتوى

وأفادت بأن جودة المحتوى هو الجزء الأهم في كل الخدمات والاستراتيجيات التسويقية، وقالت «أنت لست فقط تروج منتجك.. بل تقدم محتوى ذو صلة ومفيد لعملائك لمساعدتهم في حل مشكلاتهم، وعليك إيجاد محتوى رائع لدفع الناس للضغط على إعلانك»، مضيفة أن المحتوى هو المفتاح الرئيسي لجذب العملاء وزيادة الحركة داخل الموقع الالكتروني، مؤكدة أن 88% من الأشخاص يطلعون على النتائج في الصفحات الثلاث الأولى في محركات البحث وعدم تواجدك في هذه الصفحات يضعف من التواجد بين المنافسين ويقلص إمكانية الاختيار من قبل العملاء، منوهة إلى أن قوقل أو قوقل بزنس يفرض غرامات على نتائج البحث غير المتوفرة لدى صاحب الموقع أو المنصة في حين يسوق لها عبر موقعه أو منصته الرقمية.

تمكين المنشآت

وأشارت الجليدان إلى أن مركز ذكاء لعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي، هو إحدى مبادرات الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويهدف المركز إلى تمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من توظيف التقنيات المتقدمة لتطوير هذه المنشآت وزيادة تنافسيتها وأن يكون حلقة الربط بين رواد الأعمال وصناع القرار في مجالاته المتخصصة ويتخذ من مدينة الخبر مقرا له ويخدم الرواد في شتى أنحاء المملكة.