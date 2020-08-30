شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 30-8-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأحد 30-8 -2020، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وربح رأس المال السوقي 3.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 634.017 مليار جنيه.

إيقاف تداول 27 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 27 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الأهلي للتنمية والاستثمار، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، العربية للمحابس، ريكاب للاستثمارات المالية، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، الألومنيوم العربية، أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية، القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، سماد مصر (ايجيفرت)، العبور للاستثمار العقاري، الكابلات الكهربائية المصرية، ليسيكو مصر، المالية والصناعية المصرية، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، المجموعة المصرية العقارية، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، العبوات الطبية.

البورصة تربح 3.5 مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وربح رأس المال السوقي 3.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 634.017 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 476.7 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 47.2 ألف عملية لعدد 182 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.92% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.03%، والعرب على 5.04% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 13.39% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 86.60%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 4.6 مليون جنيه، 41.9 ألف جنيه، 36.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 18 مليون جنيه، 14.6 مليون جنيه، 8.8 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 11434 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 2058 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 13370 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 4378 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.22% ليغلق عند مستوى 1860 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 2779 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.41% ليغلق عند مستوى 920 نقطة.

وصعدت أسهم 117 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 46 شركة، ولم تتغير مستويات 19 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- ريكاب للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 4.440 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.90%.

- أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية بسعر إغلاق 10.040 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.73%.

- العربية للخزف-سيراميكا ريماس بسعر إغلاق 1.610 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.38%.

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- الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بسعر إغلاق 7.990 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.30%.

- مصر الوطنية للصلب-عتاقة بسعر إغلاق 1.320 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية بسعر إغلاق 12.710 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.44%.

- بنك قناة السويس بسعر إغلاق 8.770 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.73%.

- النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بسعر إغلاق 40.420 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.79%.

- المهندس للتأمين بسعر إغلاق 15.530 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.69%.

- الملتقى العربي للاستثمارات بسعر إغلاق 16.570 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.59%.