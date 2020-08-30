100 مليون دولار لتطوير راكتا ..الشركة تدرس انتاج الورق من جريد النخيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسعى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفى ، لتطوير الشركة العامة للورق راكتا بمحافظة الإسكندرية ،من خلال منظومة عالمية تساهم في حماية البيئة ، واللجوء للتصنيع بمواد متوافقة مع البيئة مثل جريد النخيل وأشجار الفاكهة، بما ينقل الشركة نقلة كبيرة ويساهم فى تنمية الصادرات
وأكد المهندس أسامة مهدى ، نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية للشؤن الفنية ، أنه تم مراجعة العروض الفنية من مكتبين عالميين متخصصين من الهند وألمانيا ؛ لدراسة آليات تطوير وتحديث شركة العامة للورق راكتا بالإسكندرية ،حيث سيتم اختيار أحد العرضين منتصف شهر سبتمبر ، مضيفا فى تصريحات خاصة لـ " الخليج 365" أن اليات التطوير تهدف بالوصول بالمنتج الى نسب عالية من التوافق البيئى ؛ بما يؤدى لرفع تصنيف منتجات الشركة للدرجة العالمية .
وأوضح المهدى ، أنه يتم أيضا دراسة تصنيع المادة الوسيطة لتصنيع أوراق التواليت داخليا بدلا من الاستيراد من الخارج ، وبالتالي فإن تصنيعها محليا يوفر المنتج للشركات ، بجانب تحسين ميزان المدفوعات علاوة على انه حال الاستقرار على تصنيع تلك المادة سيتم تصديرها أيضا للخارج . بعد تحقيق الاكتفاء منها محليا ، لافتا أن مشروع التطوير يتكلف نحو 100 مليون دولار .
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