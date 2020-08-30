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وتواصل شركة المياه الوطنية استكمال وتنفيذ عدد من مشاريعها المائية والبيئية التي وضعتها سلفا ضمن خططها الاستراتيجية لتحقيق أهدافها التطويرية لبنى منظومتها التحتية؛ وذلك عبر رفع نسب تغطيتها للخدمات التي تقدمها لعملائها، وضمان استمرارية كفاءتها التشغيلية في محافظات منطقة الرياض.
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