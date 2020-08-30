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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 27 مليون ريال، تكلفة تشييد خزاني مياه بسعة 16 ألف متر مكعب، في محافظة رماح بمنطقة الرياض، حيث تضمن المشروع إنشاء شبكات للمياه بطول 83 كلم طولي، بالإضافة إلى تنفيذ 532 توصيلة مياه منزلية لخدمة أكثر من 6.3 آلاف مستفيد من العملاء، والاستغناء عن 5500 رحلة صهريج في رماح. وتواصل شركة المياه الوطنية استكمال وتنفيذ عدد من مشاريعها المائية والبيئية التي وضعتها سلفا ضمن خططها الاستراتيجية لتحقيق أهدافها التطويرية لبنى منظومتها التحتية؛ وذلك عبر رفع نسب تغطيتها للخدمات التي تقدمها لعملائها، وضمان استمرارية كفاءتها التشغيلية في محافظات منطقة الرياض.

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