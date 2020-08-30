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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 20 منحة دراسية قدمتها الهيئة العامة للأوقاف في برنامج ماجستير إدارة واقتصاديات الأوقاف ضمن برنامج استدامة وتمكين بالشراكة مع جامعة الملك عبدالعزيز. ويسعى البرنامج الذي أعده معهد الاقتصاد الإسلامي بالشراكة مع الوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز إلى تأهيل وتأسيس العاملين في قطاع الأوقاف على أسس علمية في جوانب متعددة، منها: الفقهية، والاقتصادية، والإدارية، والقانونية، وغيرها، مما يشكل مخرجات مكتسبة للمهارات النظرية والتطبيقية اللازمة لإنشاء وحوكمة الكيانات الوقفية، والتي تتناسب مع توجهات الهيئة العامة للأوقاف في رؤيتها للقطاع وأدواره التنموية في رؤية المملكة 2030.

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