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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أمس عن اكتشاف حقلين للزيت والغاز في منطقتي الحدود الشمالية والجوف.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إنه بفضل من الله سبحانه وتعالى تمكنت شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو السعودية» من اكتشاف حقلين جديدين للزيت والغاز في الأجزاء الشمالية من المملكة، وهما حقل «هضبة الحجرة» للغاز في منطقة الجوف، وحقل «أبرق التلول» للزيت والغاز في منطقة الحدود الشمالية.

وأوضح أن الغاز الغني بالمكثفات تدفق من مكمن الصارة بحقل هضبة الحجرة، شرق مدينة سكاكا، بمعدل 16 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، مصحوبا بنحو 1944 برميلا من المكثفات.

وأفاد وزير الطاقة بأن الزيت العربي الخفيف الممتاز غير التقليدي تدفق من مكمن الشرورا في حقل أبرق التلول في الجنوب الشرقي من مدينة عرعر، بمعدل 3189 برميلا يوميا، مصحوبا بنحو 1.1 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز في اليوم، فيما تدفق الغاز من مكمن القوارة في الحقل نفسه، بمعدل 2,4 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، مصحوبا بـ49 برميلا يوميا من المكثفات.

وأشار إلى أن شركة أرامكو السعودية ستواصل العمل على تقييم كميات الزيت والغاز والمكثفات في الحقلين، بالإضافة إلى حفر المزيد من الآبار لتحديد مساحة وحجم الحقلين.

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حقلان جديدان للزيت والغاز شمال المملكة

حقل هضبة الحجرة للغاز في منطقة الجوف

يقع شرق مدينة سكاكا

يتضمن غازا غنيا بالمكثفات

المكمن: الصارة

معدل تدفق الغاز: 16 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم

المكثفات المصاحبة : 44 برميلا يوميا

حقل أبرق التلول للزيت والغاز في منطقة الحدود الشمالية

يقع في الجنوب الشرقي من مدينة عرعر