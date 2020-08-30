شكرا لقرائتكم خبر «الفريدة» مشروع تعثر.. ومكتب محاماة يتوسط لتسوية النزاعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رغم مرور أكثر من 10 أعوام على بدء تنفيذ مشروع «الفريدة» بذهبان «شمال جدة»، إلا أن العقبات ما زالت تواجة المشترين بعد تعثر المشروع وإغلاق الجهات المنفذة مكاتبها الواقعة بموقع المشروع، وذلك بحسب عضو اللجنة العقارية في غرفة جدة فهد البركاتي الذي أرجع تعثر المشروع إلى سوء الإدارة وضعف جودة المباني وعدم تسلم البعض صكوكهم، وكذلك وجود مبالغ معلقة لم تسلم لأصحابها.

وقال البركاتي إن مشكلات المباني تكمن بسوء التشطيب وخدمات المياه والصرف الصحي، مضيفا أن هناك من كلفته وحدته السكنية 1.4 مليون ريال ويعرضها بـ750 ألفا.

أمام ذلك أعلن مكتب للاستشارات القانونية الوساطة والتسوية واستقبال المتعاقدين في المشروع وحل مشكلاتهم. وأكد المحامي سلطان الحجيلان مدير مكتب الحجيلان للمحاماة، والذي تولي ملف المشروع بالتعاون مع أحد المكاتب الدولية أن المكتب يعمل حاليا على دراسة الملف بالكامل لمعرفة المشكلات وعدد المتضررين والأضرار الناتجة عن ذلك التعثر وحل كل المعوقات والوصول إلى حلول وتسويات بين الأطراف كافة.

ونوه الحجيلان إلى أنه أيا كان الخلل في تعثر المشروع فسيعمل المكتب على هدف أساس وهو معالجة مشاكل المواطنين، مبينا أن الأمر متشعب في جهات عدة علاوة على وجود شركات تطوير ومقاولات ضمن فريق عمل المشروع.

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أحد المتضررين زياد محمد قال لـ»مكة»: للأسف منذ عام 2012 دفعت مبلغ الشراء ولم أتسلم المبنى ولم أستطع استرجاع المبلغ، وكذلك لم أستطع الحصول على رد من المسؤولين عن المشروع منذ سنوات وتم الرفع لعدد من الجهات لحل الأمر، مشيرا إلى أن هناك بعض المشترين لم يحصلوا على صكوكهم حال تسلمهم المبنى.

وأضاف أن الكثير مما قيل عند تنفيذ المشروع كان حبرا على ورق فلا بنية تحتية جيدة ولا وجود للأسواق ولا للخدمات والمرافق الاجتماعية.

«مكة» حاولت التواصل مع رؤساء تنفذيين سابقين للمشروع الذي يقع ضمن مشاريع شركة إيوان إلا أن الهواتف مغلقة أو لا يتم الرد.

مشروع الفريدة