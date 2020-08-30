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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزارة البيئة والمياه والزراعة -ممثلة بوكالة الشؤون الاقتصادية والاستثمار الإدارة العامة للاستثمار- طرحت فرصة استثمارية جديدة أمام المستثمرين في برج مياه تبوك الذي يعد منجزا حضاريا بإطلالته على عدد من الشواهد الحضارية للمدينة ومساحاتها الخضراء المحيطة بها. وأوضح المدير العام لخدمات المياه بمنطقة تبوك المهندس صالح الشراري أن فرصة الاستثمار تتمثل في مطعم علوي دائري على ارتفاع 81 مترا، ومطعم مكشوف ومنصة رؤية على نفس الارتفاع بمساحة 515 مترا مربعا، إضافة إلى استثمار مطعم آخر عند ارتفاع 76 مترا، بمساحة 385 مترا مربعا مع وجود صالة تحويل ورؤية بمساحة 120 مترا مربعا وعلى ارتفاع 54 مترا مربعا مع وجود صالة استقبال بمساحة 330 مترا مربعا في الدور الأرضي.

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