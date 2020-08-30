شكرا لقرائتكم خبر عن خبير بقطاع البترول: الرئيس حريص على أن تتبوأ مصر مكانتها الحقيقة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مدحت يوسف، الخبير في قطاع البترول، أن تعاون مصر مع شركة إينى الإيطالية أثمر بشكل كبير في العديد من الافتتاحات للحقول في مجال النفط، موضحا أن مصر أصبحت أحد أكثر الدول المنتجة للنفط خلال الفترة الراهنة، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على أن تتبوأ مصر مكانتها الحقيقة في مجال النفط وإنتاج النفط وهو ما ينعكس على حجم الإنتاج من النفط في مصر.

وأضاف الخبير في قطاع البترول، في تصريحات للإعلامية ندى رضا، على قناة إكسترا نيوز، أن شركة إينى تحقق نتائج هائلة في الكشف عن النقط في مصر، وبالتالى فإن التعاون بين مصر وتلك الشركة الإيطالية يعود بمكاسب كثيرة على مصر.

وفى وقت سابق، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية للبترول، وذلك بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى عدد من كبار مسئولي الشركة.

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وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء جاء في إطار متابعة نشاط الشركة الإيطالية في مجال التنقيب والإنتاج بقطاع الغاز والبترول في مصر.