شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. "قطاع الأعمال" تدرب مديرى مراكز تجميع القطن على التداول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أخبار الاقتصاد المصرى اليوم الأحد 30-8-2020، العدد من اللقاءات المهمة والتصريحات المتعلقة بالشأن العام من وزراء المجموعة الاقتصادية ، تعرف على التفاصيل

"حماية المنافسة" ينتهى من فحص 80 شكوى وبلاغات السيارات فى المقدمة

كشف جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، عن تلقيه نحو 131 شكوى بنهاية عام 2019، حيث تم الانتهاء من فحص 80 شكوى، وجارى العمل على فحص 51 شكوى أخرى، وتنوعت موضوعات البلاغات التى تم الانتهاء منها بواقع 73 شكوى في قطاع السيارات، يليها بلاغين في قطاع المنتجات البترولية، وبلاغين في قطاع الخدمات الفندقية، وبلاغ في قطاع صناعة الإليكترونيات، بالإضافة إلى بلاغ في قطاع الرعاية الصحية، وبلاغ في قطاع البث الفضائي.

وأصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، التقرير السنوي لعام 2018/2019، والذي يتضمن أربعة أقسام رئيسية، يتضمن تطوير الهيكل الوظيفي والمؤسسي، ثم عمل الجهاز على المستوى المحلي، يليها عمل الجهاز على المستوى الإقليمي والدولي، وأخيرا التوعية ونشر ثقافة المنافسة.

ويشمل التقرير، ملخص لعمل الجهاز على المستوى المحلي وتشمل البلاغات والمبادرات والرقابة ومتابعة الأسواق والتنسيق المحلي وتعزيز سياسات المنافسة، وعلى المستوى الإقليمي والدولي تضمن التقرير مكافحة الممارسات الاحتكارية العابرة للحدود والتنسيق الدولي والتعاون مع أجهزة المنافسة النظيرة، إلى جانب بروتوكولات التعاون والاجتماعات الدولية، والتعاون مع الكوميسا والمركز الإقليمي الدولي وأخيرا الأوراق البحثية.

رئيس التنمية الصناعية يجتمع مع مصنعى القطاع الهندسى لبحث مشكلاتهم

نظمت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اجتماعا مع غرفة الصناعات الهندسية، وذلك لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه القطاع الهندسي الصناعي، خاصة ما يتعلق بالرخص والتراخيص الصناعية ومنظومة تخصيص الأراضي.

وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية في تصريحات لليوم السابع، إنه جري التوافق على تدشين مجموعة عمل مشتركة لحل المشاكل والتحديات التي تواجه المصانع، مشيراً إلى أنه تم مخاطبة جميع مصانع القطاع الهندسي لإرسال أي مشكلة تخص الخدمات التي تقدمها هيئة التنمية الصناعية.

فى وقت سابق أعلن محمد المهندس استعداد الغرفة لعقد اجتماع مرتقب مع كافة المصنعين عبر تقنية الفيديو، وذلك لمناقشة عوائق تفعيل قانون رقم 5 لسنة 2015 الخاص بتفضل المنتج المحلى في العقود الحكومية.

‫وزارة قطاع الأعمال تدرب مديرى مراكز تجميع الأقطان على النظام الجديد للتداول

قامت وزارة قطاع الأعمال العام بتنظيم برنامج تدريبي لمسؤولي مراكز تجميع الأقطان البالغ عددها 50 مركزا في محافظات الفيوم وبني سويف والبحيرة والشرقية، على نظم العمل وفقا للنظام الجديد للتداول الذي يطبق في هذه المحافظات الموسم الحالي ‪2020-2021، وذلك بمقر الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج التابعة للوزارة.

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ويتكون هيكل المنظومة الجديدة من مدير للمشروع، و4 مديرين في المحافظات الأربع التي تطبق بها المنظومة الجديدة، ومديرين لـ50 مركز تجميع، بالإضافة إلى المحاسبين، ومندوبي استلام الأقطان، وفرازي هيئة التحكيم واختبارات القطن، والقبانية، والعمالة المعاونة.

كان قد تم تحديد 50 مركزا لاستلام وتجميع الأقطان من المزارعين في المحافظات الأربع المشار إليها وفقا للمساحات المزروعة بالقطن بواقع 19 مركزًا في البحيرة، 15 في الشرقية، 7 في بني سويف، 9 في الفيوم.

المالية: حصيلة 145 مزايدة خلال عام فاقت المستهدف بـ31.6% رغم " كورونا

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، جهود الهيئة العامة للخدمات الحكومية، باعتبارها إحدى الضمانات الفعَّالة لترشيد الإنفاق العام، وتعزيز الحوكمة المالية والإدارية، على النحو الذي يُسهم في تحقيق الانضباط المالى والحفاظ على المال العام وتعظيم موارد الدولة، ويتسق مع السعى الجاد نحو تحقيق المستهدفات الاقتصادية؛ بما يوفر الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال المسيرة التنموية الهادفة للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.

تلقى الوزير تقريرًا من الدكتور عز الدين زين العابدين رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، أكد فيه أنه تم عقد 145 جلسة مزايدة خلال العام المالى الماضى، وقد بلغت حصيلة بيع أصناف السيارات والرواكد والخردة والكهنة والمهمل والسلع والبضائع والمتروكات والسيارات بالموانئ الجمركية، وتقييم الأراضى والعقارات لصالح وحدات الجهاز الإدارى للدولة، مليارًا و184 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 31.6% عن المستهدف؛ وذلك رغم أزمة «كورونا» التى فرضت التوقف الإجبارى لعقد جلسات المزايدت لمدة تتجاوز 3 أشهر؛ بما يعكس جهود العاملين وحرصهم على أداء واجباتهم الوظيفية تحقيقًا للصالح العام.

التخطيط: ننسق مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية حول آليات توفير سلع "ميغلاش عليك"

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعًا تنسيقيًا برئاسة د. ندى مسعود، المستشار الاقتصادى لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمناقشة الجانب التنفيذي لمبادرة تحفيز الاستهلاك ودعم المنتج المحلى "ميغلاش عليك"، وذلك فى إطار متابعة سير عمل المبادرة وتقييمها.

وأوضحت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مبادرة تحفيز الاستهلاك ودعم المنتج المحلي هى مبادرة متكاملة وجهد مشترك بين الحكومة المصرية، والبنك المركزي المصري، وبنك ناصر الاجتماعي، وشركات تمويل المستهلكين، وكذلك اتحاد الصناعات والغرف التجارية وشركة e-finance، وجهاز حماية المستهلك، مؤكدة أن المبادرة تؤكد دعم الدولة للاستهلاك عن طريق إضافة 200 جنيه دعم فى إطار المبادرة لكل فرد على بطاقات التموين لشراء المنتجات داخل تلك المبادرة.

وأشارت السعيد إلى أن المبادرة تهدف إلى تحفيز الاستهلاك لدوره المهم كأكبر مكونات الناتج المحلى الإجمالى فى مصر، وزيادة خطوط الإنتاج داخل المصانع وبالتالى زيادة التوظيف، بالإضافة إلى رفع معدلات الإنتاج، موضحة أن المبادرة تم العمل عليها قبل التعرض لأزمة فيروس كوفيد-19، واتضحت أهميتها بعد الجائحة فى ظل الأزمة التى تعرضت لها العمالة.