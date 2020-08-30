شكرا لقرائتكم خبر عن شراكة استراتيجية بين البنك الأهلى وبنك مصر ومجموعة طلعت مصطفى لمواجهة تحديات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عقد شراكة استراتيجية مع الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى وهى إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى القابضة بهدف تطوير مشروعات بكل من التجمعين السكنيين "الرحاب ومدينتى".

وقع عقد الشراكة يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى وعاكف المغربى نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر وهشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى والتى تعد المطور العقارى للرحاب ومدينتى.

وعقب التوقيع أكد يحيى أبو الفتوح ان تلك الشراكة غير المسبوقة تستهدف مساندة الشركات الوطنية بكافة انشطنها ومن أهمها شركات التطوير العقارى خاصة فى ظل تداعيات فيروس كورونا وذلك من خلال دعم تلك الشراكة للموقف المالى للشركة والحفاظ على أعلى معدلات الجودة فى التجمعات السكنية المتكاملة، مشيرا الى دور البنك الاهلى فى مساندة كافة القطاعات الحيوية التى تمس متطلبات المواطن ومن اهمها قطاع العقارات والذى يضم العديد من الانشطة المساندة من أجل دفع عجلة الاقتصاد القومى ورفع معدلات التنمية، حيث تعمل تلك الشراكة على تعظيم العوائد الاستثمارية لبنكى الأهلى ومصر.

ومن جانبه، أشار عاكف المغربى الى ما تتيحه الشراكة من تخفيف الاعباء التمويلية والالتزامات الملقاة على عاتق الشركة العربية للمشروعات، خاصة فى ضوء حرص بنك مصر على الالتزام بدعم خطط الدولة فى مجال التطوير العقارى وما يثمر عنه هذا الدعم من توفير المزيد من فرص العمل سواء المباشرة أو غير المباشرة، مستفيدا من الاقبال والعائد المتنامى بكل من الرحاب ومدينتي، واشاد عاكف بالتعاون والتنسيق الفعال بين فرق العمل بالبنكين لدراسة أفضل اساليب تنفيذ الشراكة بشكل عملى ولتيسير خطوات التنفيذ المشتركة.

وأشاد هشام طلعت مصطفى بالدور الحيوى للقطاع المصرفى بشكل عام ولبنكى الأهلى ومصر بصفة خاصة فى دعم القطاع العقارى والذى يظهر جليا فى الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة طلعت مصطفى والتى ستتيح قيام الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى بتطوير مشروعات تمتد على مساحة 341 الف متر مربع بكل من الرحاب ومدينتى وذلك بقيمة 4 مليارات جنيه لصالح احدى الشركات الاستثمارية المملوكة لبنكى الأهلى ومصر بغرض اقامة مشروعات سكنية وتجارية وإدارية تتماشى مع المخطط العام الذى تم وضعه للمدينتين، خاصة ان تلك الشراكة تخدمها الخبرات الممتدة لأكبر بنكين مصريين وكذا لمجموعة طلعت مصطفى التى تعد المطور العقارى الابرز فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط بأكملها بإجمالى استثمارات تبلغ 200 مليار جنيه وبرؤوس أموال وحقوق ملكية تبلغ 31,7 مليار جنيه، كما تبلغ أصول المجموعة أكثر من 102 مليار جنيه محتلة بذلك المرتبة الخامسة بين كبرى الشركات العقارية العربية حسب تصنيف فوربس لعام 2020، وهى الخبرات التى تضمن لتلك الشراكة أعلى معدلات النجاح.

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شراكة استراتيجية بين البنك الأهلى وبنك مصر ومجموعة طلعت مصطفى (1)



























