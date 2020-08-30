شكرا لقرائتكم خبر عن المعاملات البنكية الرقمية بالبنك التجارى الدولى تسجل زيادة بنسبة 100% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق البنك التجاري الدولي-مصر، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، زيادة بنسبة 100% في المعاملات البنكية الرقمية من خلال الخدمة المصرفية عبر الهاتف المحمول Mobile Banking حتى شهر يوليو 2020 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، في ظل الزيادة الكبيرة في الاعتماد على الخدمات الإلكترونية التي تزامنت مع وجود جائحة "كوفيد-19".

وشهد البنك زيادة بنسبة 42% على أساس سنوي في عدد مشتركي الإنترنت البنكي للأفراد في يوليو 2020، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، في الوقت الذي زاد فيه عدد المشتركين في خدمة المحفظة الذكية بنسبة 37% على أساس سنوي حتى شهر يوليو 2020، مع الحفاظ على أعلى معدل نشاط في السوق المصري وصل إلى 21%، بزيادة في قيمة المعاملات تصل إلى 76% على أساس سنوي.

كما ارتفع عدد المعاملات المنفذة من خلال خدمة الأنترنت البنكي للشركات بنسبة 27% على أساس سنوي بزيادة في عدد المشتركين وصل إلى 38%حتى شهر يوليو 2020.

وضاعف البنك قاعدة عملاء خدمة السداد الإلكتروني للمدفوعات الحكومية للشركات (CPS) محققا زيادة في عدد المعاملات 55% على أساس سنوي حتى شهر يوليو 2020.

ويعد التجاري الدولي مصر من أوائل البنوك في القطاع المصرفي المصري التي تنبهت لأهمية التوسع في الخدمات الرقمية، حيث يوفر البنك حزمة متكاملة من تلك الخدمات لعملائه من الشركات والأفراد مثل الإنترنت البنكي، والموبايل البنكي، والمساعد الذكي، وكذلك المحفظة الإلكترونية وغيرها الكثير من الخدمات الرقمية.

وقال محمد فرج، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات في CIB، إن الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد” “Covid-19خلقت فرصًا كبيرة للبنوك للتوسع في الخدمات الرقمية.

وأضاف فرج أن البنك التجاري الدولي اعتمد استراتيجية طويلة المدى على مدى السنوات الماضية لتطوير القنوات الرقمية ميكنة المدفوعات.

وأكد فرج أن الخدمات المصرفية الإلكترونية تعد هي الخيار الآمن والوحيد لكافة الفئات للحد من التعامل مع النقود الورقية، وتفعيل مفهوم التباعد الاجتماعي، تماشيا مع حزمة الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري لتسهيل عمليات التسجيل في للقنوات الإلكترونية مثل خدمة المحفظة الذكية وخدمة الأنترنت البنكي.

Advertisements

وبحسب نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات في CIB، احتل البنك التجاري الدولي المرتبة الأولى خدمة السداد الإلكتروني للمدفوعات الحكومية للشركات(CPS) في السوق بين جميع البنوك العاملة من حيث حجم وقيمة المعاملات.

كما أتاح البنك خدمات جديدة مثل تحويل الأموال إلى المحافظ الإلكترونية من خلال غرفة المقاصة الآلية (ACH)، والتي توفر تسوية للأموال في نفس اليوم.

وأضاف فرج أن القنوات والخدمات المصرفية الرقمية للشركات شهدت أيضا قفزة كبيرة منذ بداية الأزمة، بسبب اعتماد العملاء الكامل على هذه القنوات كبديل للمعاملات النقدية والإجراءات الورقية.

وذكر أن البنك بصدد تقديم القروض والتسهيلات من خلال الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والإنترنت البنكي خلال الفترة المقبلة، فيما تتوفر هذه الخدمة حاليًا من خلال موقع البنك الإلكتروني.

يذكر أن البنك التجاري الدولي - مصر CIB، حصل على جائزة أفضل بنك رقمي بمصر لعام 2020، ضمن تصنيف مجلة جلوبال فاينانس العالمية لأفضل البنوك الرقمية في الشرق الأوسط، تقديرًا لمعايير الابتكار والأداء المطبقة لدى البنك وتميزه ونجاحه في إطلاق المنتجات والخدمات المصرفية الإلكترونية، واستمرارًا لإنجازات البنك التجاري الدولي في مجال التحول الرقمي.

وجاءت الجائزة ضمن تصنيف مجلة جلوبال فاينانس العالمية لأفضل البنوك الرقمية في الشرق الأوسط، وذلك تقديرًا لمعايير الابتكار والأداء المطبقة لدى البنك وتميزه ونجاحه في إطلاق المنتجات والخدمات المصرفية الإلكترونية.