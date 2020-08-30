شكرا لقرائتكم خبر عن %1.6 مكاسب أسبوعية لعقود برنت و1.5% للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار النفط مكاسب أسبوعية مع نهاية جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة الماضية حيث ارتفعت أنشطة خام القياس العالمي برنت تسليم شهر أكتوبر 2020 بنسبة 1.6%، مقارنة بنهاية الأسبوع الماضي، كما سجلت أنشطة عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم شهر أكتوبر 2020 بنسبة1.5%.

وسجلت أسعار النفط عند التسوية يوم الجمعة، 45.05 دولار للبرميل، وذلك لخام القياس العالمي برنت تسليم شهر أكتوبر2020، منخفضا بمقدار 4 سنتات، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 42.97 دولار للبرميل منخفضا بمقدار 7سنتات.

وكانت العاصفة لورا قد ضربت ولاية لويزيانا يوم الخميس، برياح سرعتها 240 كيلومترا في الساعة، ملحقة الأضرار بالمباني وقاطعة الكهرباء عن أكثر من 400 ألف شخص في لويزيانا وتكساس.

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كان منتجو النفط أوقفوا يوم الثلاثاء الماضي، 1.56 مليون برميل يوميا من إنتاج الخام، أى بنسبة 84% من إنتاج خليج المكسيك، وأخلوا 310 منشآت بحرية وفقا لرويترز.

وكانت بيانات من معهد البترول الأمريكى، قد أظهرت يوم الثلاثاء الماضي، أن مخزونات كل من النفط الخام والبنزين فى الولايات المتحدة، سجلت هبوطا أكبر من المتوقع الأسبوع الماضى بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير، وتراجعت مخزونات الخام 4.5 مليون برميل فى الأسبوع المنتهى فى 21 أغسطس إلى حوالى 507.5 مليون برميل، بينما كان محللون قد توقعوا انخفاضا قدره 3.7 مليون برميل.