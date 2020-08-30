شكرا لقرائتكم خبر عن صعود سوق مسقط بنسبة 0.38% بالختام.. وضبط اختلاسات بشركة أعلاف ظفار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، حيث صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.38% رابحاً 14.05 نقطة ليغلق عند مستوى 3751.520 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.6 مليون سهم بقيمة 525.4 ألف ريال عبر تنفيذ 290 صفقة لعدد 42 سهماً. (الدولار يعادل 0.39 ريال عماني).

وارتفعت 10 أسهم على رأسها سهم "عمان للاستثمارات والتمويل" بنسبة 2.13%، ثم سهم "المطاحن العمانية" بنسبة 2.04%، ثم سهم "مسقط للتمويل" بنسبة 1.96، فيما تراجعت 10 أسهم على رأسها سهم "المها للسيراميك" بنسبة 2.87%، ثم سهم "العمانية لخدمات التمويل" بنسبة 2.50%، ثم سهم "مسقط للغازات" بنسبة 2.30%، فيما تصدر سهم "عمان للاستثمارات والتمويل" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 105.9 مليون ريال عماني.

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وفي سياق متصل قالت شركة أعلاف ظفار، إنه أثناء مراجعة الإدارة لكميات المنتجات المنتهية الصلاحية والتالف من منتجات الشركة التامة التصنيع، تم اكتشاف ارتفاع هذه الكميات، وبعد إجراء المزيد من التدقيق تبين وجود اختلاسات من بعض العاملين بالشركة بمبلغ 245 ألف ريال عبارة عن قيمة التالف والمنتجات المنتهية الصلاحية، حيث قامت الشركة بتحسين نظام الحاسب الآلي، وإضافة إجراءات الحماية الداخلية اللازمة، كما بدأت الإدارة بالتنسيق مع المستشار القانوني للشركة في الإجراءات وتم تعيين محاسب من مكتب تدقيق حسابات محايد لعمل تقرير عن حالة الاختلاس، ومن ثم رفع شكاوى جزائية لدى المحاكم وشرطة عمان السلطانية، منوهة إلى أنه لا يوجد أي أثر مالي على قوائم الدخل بحسابات الشركة.

وفي سياق آخر قالت شركة الأنوار القابضة، إن شركة فينكورب للاستثمار رشحت جيريش أم راماكريشنان لمنصب عضو مجلس الإدارة خلفاً لقيس بن محمد اليوسف، الذي استقال الأسبوع الماضي بعد تعيينه وزيراً للتجارة والصناعة وترويج الاستثمار.