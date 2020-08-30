شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات بورصة الكويت للجلسة الخامسة على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، للجلسة الخامسة على التوالي، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.41% رابحاً 21.52 نقطة ليغلق عند مستوى 5310.68 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.37% رابحاً 21.45 نقطة ليغلق عند مستوى 5874.51 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.52% رابحاً 21.8 نقطة ليغلق عند مستوى 4194.04 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.54% رابحاً 22.51 نقطة ليغلق عند مستوى 4206.28 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 298.4 مليون سهم بقيمة 39 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 9613 صفقة، وصعدت 7 قطاعات على رأسها قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.06%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.93%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.47%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.42%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.31%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.28%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.02%، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 2.94%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.76%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.73%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.35%.

وجاء سهم شركة أم القيوين للاستثمارات العامة على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 32.83%، يليه سهم شركة أسمنت الهلال بنسبة 32.30%، ثم سهم شركة حيات للاتصالات بنسبة 9.63%، فيما تصدر سهم شركة بيت الطاقة القابضة القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 7.44% ثم سهم شركة النخيل للإنتاج الزراعي بنسبة 5.67%، ثم سهم شركة إنجازات للتنمية العقارية بنسبة 5%.

Advertisements

وفي سياق متصل أعلنت شركة بورصة الكويت، بأنه سيتم وقف التداول في أسهم الشركات التالية اعتباراً من اليوم الأحد، لحين الإفصاح عن البيانات المالية وذلك تطبيقا للمادة (1-15) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج)؛ وهم شركة الاستشارات المالية الدولية، شركة الديرة القابضة، شركة تمكين القابضة (موقوفة)، شركة ريم العقارية، الشركة العالمية للمدن العقارية (موقوفة)، شركة الفنادق الكويتية، الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني (موقوفة)، شركة دانة الصفاة الغذائية (موقوفة)، شركة ايفكت العقارية (موقوفة)، شركة أجوان الخليج العقارية.

وفي سياق آخر أعلنت الشركة الخليجية للاستثمار البترولي، عن توقيع شركة سوبيريور أبوظبي-إحدى الشركات التابعة والمملوكة بنسبة 90%-عقد مع شركة أدنوك في أبوظبي مدة العقد 3 سنوات، قيمة العقد عن مدة الثلاث سنوات تبلغ 144 مليون درهم إماراتي أي ما يعادل 12.049 مليون دينار كويتي، وسوف يبدأ تنفيذ العقد بتاريخ 1 أكتوبر المقبل، منوهة إلى أن العقد قابل للتجديد لمدة سنتان إضافيتان بقيمة إجمالية تبلغ 96 مليون درهم إماراتي أي ما يعادل 8.032 مليون دينار كويتي، ومن المتوقع أن يبلغ هامش الربح المتوقع 15% تقريباً، وسوف يتم تحديد الأثر المالي الفعلي عند بدء التشغيل.

وفي السياق ذاته أعلنت الشركة الخليجية المغاربية القابضة، عن إبرام اتفاقية مبادلة أصول ومساهمات مع إحدى الشركات، نتج عنها زيادة نسبة ملكية الشركة في شركة رواج لتصبح 54.162%، وسيتم تغيير تصنيفها من شركة زميلة إلى شركة تابعة للشركة الخليجية المغاربية القابضة.