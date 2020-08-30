شكرا لقرائتكم خبر عن قطاعا الاتصالات والبنوك يهبطان ببورصة دبي بأولى جلسات الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.34% خاسراً 7.80 نقطة ليغلق عند مستوى 2261.47 نقطة، وبلغ حجم التداول 287.4 مليون سهم محققة ما قيمته 261.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 3187 صفقة لعدد 30 سهماً، وهبطت قطاعي الاتصالات والبنوك ببورصة دبي بنسبة 3.84%، 0.50%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 2.77%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 0.68%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.60%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.22%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.04%.

وقفز 13 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة بنسبة 5.58%، ثم سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 4.04%، فيما تراجع 14 سهماً على رأسها سهم مصرف السلام السودان بنسبة 5%، ثم سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 4.90%، فيما تصدر سهم بنك الإمارات دبي الوطني قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 7.7 مليون ورقة بقيمة 83.6 مليون درهم، والذي تراجع بنسبة 0.90%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة أجيليتي للمخازن العمومية، عن صدور حكم على الاستئناف المقدم من الشركة ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة، ومدير عام الهيئة العامة للصناعة بصفته وآخرين، بوقف تنفيذ القرار الإداري الصادر من مدير عام الهيئة بصفته بإخلاء شركة أجيليتي من قسائم المراحل (1و2و3) بمنطقة جنوب أمغرة موضوع العقد رقم (157/1998)، حيث قبلت المحكمة الاستئناف شكلاً ورفضته موضوعاً، وبتأييد الحكم المستأنف، وألزمت الشركة المصروفات ومبلغ 30 ديناراً أتعاباً للمحاماة.

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وأضافت الشركة، في بيان لبورصة دبي، اليوم الأحد، أنه سيتم الطعن على هذا الحكم بالتمييز، وليس لهذا الحكم تأثير على بيانات الشركة في الوقت الحالي.

وفي سياق آخر أعلنت شركة تكافل الإمارات-تأمين، عن اجتماع مجلس الإدارة-عن بعد، يوم الأربعاء الموافق 2 سبتمبر لمراجعة أعمال الشركة.

وفي سياق منفصل اعتمد سوق دبي المالي، شركة بي إتش مباشر للخدمات المالية كصانع سوق، وتتيح هذه الرخصة لشركة بي إتش مباشر توفير السيولة للشركات المدرجة في السوق.