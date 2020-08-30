شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار مواد البناء اليوم بالسوق المحلى.. الحديد يبدأ من 9400 جنيه للمستهلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت أسعار مواد البناء استقرارها اليوم الأحد 30-8-2020 وفقا للسوق المحلى حسبما أكدت شعبة مواد البناء بالغرفه التجارية بالقاهرة.

وأكد أحمد الزيني رئيس الشعبة انخفاض الطلب في السوق المحلى نظرا لاعتماد المبيعات فقط على المدن الجديدة والعاصمة الادارية الجديدة نظرا لقرار الحكومة بوقف تراخيص البناء في المحافظات كلها لحصر المخالفين ومنع التعديات على الأراضي الزراعية.

وقال الزيني في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن أسعار الحديد سجلت 9100 - 9500 جنيه للطن تسليم ارض مصنع، والسعر للمستهلك عند 9400 -9900 جنيه .

وأضاف رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الأسمنت سجلت 650-680 جنيها تسليم المصنع في حين يصل سعر المستهلك الي 700-750 جنيها للطن.

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وأشار إلى أن أسعار الجبس 550 - 650 جنيها للطن، وسعر الرمل بين 60-100 جنيها، والطوب بين 750-950 جنيها للالف طوبة.

والجدير بالذكر أنه وفقا لتقرير المجلس التصديرى لمواد البناء الذى حصلت الخليج 365 على نسخه منه جاء ارتفعت صادرات مصر من الجسور والصهاريج والخزانات والأسلاك والمسامير من الحديد الصب لتبلغ 130 مليون دولار مقابل 82 مليون دولار بنمو 58% .

وأشار التقرير إلى ارتفاع صادرات الحلي والأحجار الكريمة بنسبة 107.2% خلال الـ 6 أشهر الأولى من 2020 لتبلغ 1.707 مليار دولار مقابل 824 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019 .

وأكد التقرير، على إن إجمالى صادرات مصر من مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية ارتفعت خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 34 % بنحو 775 مليون دولار لتسجل ما قيمته 3.046 مليار دولار مقابل 2.271 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2019.