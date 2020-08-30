شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات اليوم.. انخفاض الطماطم لتسجل 1.5 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الخضروات داخل سوق العبور للجملة اليوم الأحد 30-8-2020 انخفاضا في عدد من الأصناف مع استقرار باقي الأصناف وفقا لما أكدته شعبة الخضروات والفاكهة.
وأكدت الشعبة أن المعروض في السوق المحلى يزيد عن الطلب ولذلك فإن الأسعار منخفضة نسبيا بحسب الموسم هذا بالإضافة إلى زيادة الصادرات المصرية من الخضر والفاكهة وهو ما أكدته إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة إن أسعار الطماطم انخفضت لتسجل 1.5-2.5 جنيها مقابل 1.75-3.5 جنيها، وسجل البصل 1.5– 3.5 جنيها، والكوسة تتراوح بين 4 – 6 جنيها.
وأضاف النجيب في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن أسعار سجلت البطاطس 1.5– 3 جنيهات والخيار البلدى تتراوح بين 3 – 5 جنيهات، والخيار الصوب 4 – 6 جنيهات ،والفاصوليا 27 – 35 جنيها بينما سجلت أسعار الباذنجان بجميع أصنافه 1– 2.5 جنيها، وسجل الفلفل الرومى البلدى 2 – 3.5 جنيه، فيما سجل الفلفل الرومى الصوب 3 – 5.5 جنيه، والفلفل الحامى 1.5 – 3 جنيهات، فيما سجلت البامية 12 – 18 جنيها فيما تراوح سعر الثوم 20 – 30 جنيها.
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