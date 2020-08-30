شكرا لقرائتكم خبر عن المراكز العربية تُدشن ثلاثة من دور السينما خلال شهر أغسطس الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة المراكز العربية عن نجاحها في تدشين ثلاثة من دور السينما خلال شهر أغسطس 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأنها دشنت دار سينما مركز "الجبيل مول" بمدينة الجبيل، بتاريخ 24 أغسطس الجاري، لتكون بذلك أول دار سينما يتم تدشينها بهذه المدينة على الإطلاق.

وقامت الشركة، في 26 أغسطس الجاري، بتدشين دار السينما بمركز "الإحساء مول" بمدينة الهفوف لتكون بذلك أول دار سينما يتم تدشينها بمنطقة الإحساء على الإطلاق.

كذلك دشنت الشركة دار السينما بمركز "هيفاء مول" بمدينة جدة، في 28 أغسطس الجاري، لتكون بذلك ثاني دار سينما يتم تدشينها بهذه المدينة ضمن محفظة مراكز الشركة التجارية وذلك بعد مركز مول العرب.

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وبحسب البيان، يمثل إطلاق دور السنيما المشار إليها أعلاه الإضافة الخامسة والسادسة والسابعة على التوالي ضمن برنامج تدشين دور السينما بمراكز الشركة التجارية، وذلك بعد نجاحها في تدشين أربعة من دور السينما بمراكز "مول العرب" بمدينة جدة، و"الحمراء مول" بمدينة الرياض، و"النخيل مول" بمدينة الدمام، و"يوو ووك" بمدينة الرياض.

هذا وتتوقع الشركة تدشين 13 دورا سينما إضافية بمراكزها التجارية خلال العامين الحالي والمقبل وحتى شهر أغسطس 2021، الأمر الذي سيثمر عن ترسيخ مكانة مراكز الشركة التجارية باعتبارها الوجهة المفضلة للزوار للترفيه والتسلية.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 153.1 مليون ريال خلال الربع الأول المنتهي في 30 يونيو 2020، مقابل أرباح بلغت 227 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وعزت الشركة تراجع الأرباح خلال الربع الأول المنتهي في 30 يونيو 2020 إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 16.9%، أي ما يعادل 96.7 مليون ريال مقارنة بالربع المقابل من العام الماضي.