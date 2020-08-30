شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة أسمنت الشمالية تُوصي بتوزيع 25 هللة للسهم عن النصف الثاني والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة أسمنت المنطقة الشمالية بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2020، بقيمة 45 مليون ريال.
وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، إن هذه الأرباح سيتم توزيعها بواقع 25 هللة للسهم، وبما يُعادل 2.5% من القيمة الاسمية للسهم.
وأفادت الشركة بأن أحقية الأرباح ستكون للمساهمين المالكين للأسهم حتى 3 سبتمبر المُقبل، على أن يتم التوزيع في 24 سبتمبر المُقبل.
يُذكر أن الشركة لم تقم بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2019، بهدف دعم النمو المستقبلي لأنشطة الأعمال والحفاظ على هامش الملاءة المالية.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 14 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 14.1 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.
وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 41.7 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 29.6 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.
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