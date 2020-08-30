شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الثروة الداجنة: الأسعار مازالت منخفضة والكيلو من المزرعة بـ16.5 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الدواجن اليوم الأحد 30-8-2020 مازالت منخفضة عن تكلفة الإنتاج حيث سجلت في المزرعة 16.5جنيها للكيلو، وذلك بسبب انخفاض الطلب وزيادة المعروض.

وأشار السيد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إلى أن سعر الدواجن للمستهلك تتراوح بين 19-21 جنيها للمستهلك بحسب المنطقة وهي أسعار تصلح للأسر التي يمكنها تخزين كميات منها وذلك تحسبا لارتفاع أسعارها مستقبلا وزيادة الطلب.

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وأضاف السيد أن سعر البيض في المزرعة سجل 23.5 جنيها للكرتونة في حين سجلت أسعار المستهلك 27-29 جنيها بحسب المنطقة.

وأشار رئيس شعبة الثروة الداجنة إلي أن الإستثمار الداجنى يحتاج إلى إعادة عمل بورصة الدواجن وهي الضمانة الأكبر لحماية المنتجين والمستهلك نظرا للدور المحوري الذي تلعبه لتحديد هامش ربح مناسب التاجر وسعر يناسب عمليات الطلب سواء وقت زيادة الإقبال أو ضعفه.