شكرا لقرائتكم خبر عن صعود المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل تعاملات الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.33% رابحاً 26.15 نقطة ليصل إلى مستوى 7960.58 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.74% رابحاً 64.68 نقطة ليصل إلى مستوى 8837.54 نقطة، وبلغ حجم التداول 112.7 مليون سهم بقيمة 2.6 مليار ريال.

وصعد 19 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 3.82%، أعقبه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2.51%، تلاه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.97%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.76%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.19%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.07%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.69%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.65%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.52%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.42%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.41%، فيما تراجع قطاع الصناديق العقارية المتداولة وحيداً بنسبة 0.02%.

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وقفز 159 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "تهامة" بنسبة 9.95%، ثم سهم "اللجين" بنسبة 8.08%، ثم سهم "أنابيب" بنسبة 7.54%، فيما تراجع 22 سهماً على رأسها سهم "الجوف" بنسبة 0.94%، ثم سهم "نادك" بنسبة 0.79%، ثم سهم "السعودي الفرنسي" بنسبة 0.76%، فيما تصدر سهم "الأسماك" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 172.8 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، عن إضافة الأوراق المالية لشركة الأسمنت الأبيض السعودي، اليوم الأحد، إلى حسابات المركز للمساهمين المستحقين.