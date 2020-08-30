شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت الأسبوع الماضي، على ارتفاع أيضاً.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 11474 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.77% ليصل إلى مستوى 2054 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 13407 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 4368 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.38% ليصل إلى مستوى 1845 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.15% ليصل إلى مستوى 2763 نقطة.

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وفي سياق متصل سيطرت عمليات البيع على تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، 50789 سهم، وباع مجلس إدارة شركات اسيك للتعدين-اسكوم، العبوات الطبية، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 3.1 مليون سهم، 1.1 مليون سهم، 10 آلاف سهم، على التوالي، وباعت إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي-مصر 10 آلاف سهم، فيما اشترى مساهم رئيسي بشركتي العامة للصوامع والتخزين، الأهرام للطباعة والتغليف، 3295 سهم، 7145 سهم، على التوالي، واشترت مجموعة متربطة بشركة مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو 28214 سهم.

وفي السياق ذاته قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 7 شركات، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الأهلي للتنمية والاستثمار، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية.